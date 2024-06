Sanidad no prevé cerrar centros de salud este verano

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, aseguró hoy en Burgos que "no hay previsión de cierre" de ningún centro de salud en Castilla y León este verano por falta de médicos sino que "lo que puede haber son imponderables" porque "haya incidencias en la plantilla que no son esperables" y, entonces, dijo, "en ese caso, tendríamos que tomar alguna medida pero previsión de cierre no hay ninguna".

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a preguntas de los periodistas durante la presentación de la Unidad de Afrontamiento del Dolor Crónico en Atención Primaria en el centro de salud Gamonal-Las Torres en la capital burgalesa, aseveró que "el objetivo es no cerrar ningún centro de salud".

"El objetivo es seguir dando asistencia gracias al trabajo de los profesionales y gracias a otra serie de medidas que se han propuesto como son las consultas de reembolsamiento o las acumulaciones y vamos a intentar poder prestar como objetivo en todos los centros de salud de Burgos y de Castilla y León", enfatizó.

Asimismo, Vázquez se refirió a las contrataciones de personal sanitario para este verano y reiteró que "no hay médicos dispuestos" al tiempo que recordó que desde la Consejería de Sanidad se le ha pedido al Ministerio del ramo "una serie de actuaciones" que, denunció, "no ha tenido a bien hacer" y apostilló que "verdaderamente ese tipo de personal -médico de especialista en medicina de familia comunitaria- es imposible de contratar porque no lo hay".

En cuanto a otra serie de especialistas, indicó que "sí que se contratan otros especialistas en el Hospital" y añadió que "de hecho, llevamos un plan de fidelización" que confió en que tendrá "buenos resultados" y también "al personal de enfermería". "Vamos a contratar, si no me equivoco, 24 enfermeras en la atención primaria, y 40 ó 42 en el Hospital", avanzó.

En relación a si los profesionales sanitarios que pasen consulta tendrán titulación MIR, el consejero de Sanidad declaró: "Tengo la obligación de garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio de Castilla y León y utilizar todos los medios de los que disponga para poder atender a la población". "Nos hubiera gustado poder hablar de otras cosas pero la inacción del Ministerio hace que verdaderamente tengamos que utilizar aquello de lo que disponemos", lamentó.

Centro de salud García Lorca. El consejero de Sanidad también respondió a si hay avances en la construcción del centro de salud García Lorca, en la capital burgalesa, y recordó que "se ha reiniciado la obra, se han hecho una serie de obras de limpieza de lo que es la obra en sí, de adaptación de ciertas estructuras que estaban inadaptadas, y que ha habido que adaptar, y por ejemplo, todo el tema de Voz y Datos, también que estaba puesto y que ha habido que reformarlo".

Así, Vázquez aseguró que "se va a cumplir el plazo, que dice que a final del mes de abril del año que viene, que es el plazo que tienen de ejecución de obra, la empresa nos ha asegurado que estará el Silo". "Se van a acometer inmediatamente después las obras de cobertura de los forjados del techo y se va a seguir con el plan de obra", concluyó.