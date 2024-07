El PSOE afea a Vox que apruebe la Agenda Urbana de Burgos

El Ayuntamiento ha aprobado la Agenda Urbana y la Estrategia Territorial Integrada de Burgos, un documento imprescindible para solicitar fondos europeos hasta el horizonte de 2027. El documento se ha probado con el voto del PP y Vox y la excepción del PSOE. El concejal del socialista Daniel Garabito ha afeado a Vox su apoyo al documento cuando reniega de la agenda 2030 en la que está basado. "No salgo de mi asombro justo cuando acaban de romper un gobierno regional", indicó Garabito.

El concejal de Vox Ignacio Peña ha subrayado que es "un documento envenenado", dado que sin él no se puede acceder a fondos europeos. "Si no se aprueba no se podría acceder a 20 millones de ayudas europeas".

Por otro lado, el pleno ha aprobado la ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones con el voto en contra del PSOE.