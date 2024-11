El PP acusa a Ribera de "fallar" a los españoles

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de "fallar" a los españoles tanto "en la prevención" como "en la gestión de la emergencia" tras la DANA y ha afirmado que no puede llevar "su incompetencia y su falta de humanidad" a Bruselas como comisaria europea. Por eso, la ha retado a comprometerse en el Pleno del Congreso a dimitir su es investigada por su actuación en la tragedia.

"Su falta de capacidad y solvencia al frente del Ministerio de Transición Ecológica y su evidente falta de integridad durante la tragedia la invalidan política y moralmente para tener ningún cargo público en Europa. Falló en la prevención y falló en la emergencia", ha espetado Muñoz a Ribera en el Pleno de la Cámara Baja, en el que se ha confirmado que el Partido Popular Europeo (PPE) votará a favor de Ribera y del resto de vicepresidentes pese al rechazo del PP español.

Muñoz ha recordado que Ribera "no contestó" hace una semana durante su examen en Bruselas a la pregunta que le formularon los eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) y se la ha repetido de nuevo: "¿Se compromete a dimitir si es investigada judicialmente para no arrastrar al descrédito a la presidenta Úrsula Von der Leyen y a todo el colegio de comisarios?".

Le afea no ir a Valencia: "Empatía se llama, señora ministra"

Además, la dirigente del PP ha afirmado que, aparte de "fallar como ministra", Ribera lo hizo "como persona" porque han pasado 22 días y "no ha ido ni una vez a los municipios devastados" por la catástrofe del pasado 29 de octubre.

"Empatía, señora ministra, se llama", ha aseverado, para añadir que no ha ido a esa región porque "no podría mirar a la cara a los vecinos que han perdido todo" ni "a los alcaldes que la informaban y pedían que limpiasen los barrancos para que no se inundaran".

Muñoz le ha recriminado que comparezca en el Pleno después de tres meses sin ejercer como ministra y de estar "desparecida" durante "la mayor catástrofe natural" que ha sufrido España en los últimos 50 años. "No puede llevar su incompetencia y su falta de humanidad a Europa", le ha espetado.

En este punto, ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya buscado "los apoyos de (Viktor) Orbán y de (Giorgia) Meloni" en Europa, a los que llamaban "la extrema derecha" para lograr que Ribera forme parte del Ejecutivo comunitario, donde será vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea y comisaria de Competencia. "Quién la ha visto y quién la ve", ha exclamado.

Precisamente, en el mismo momento en que se celebraba este debate en el Congreso se confirmaba desde Bruselas que al final el PPE --que bloqueó su nombramiento hace una semana-- apoyará a Ribera y al resto de vicepresidentes, pese al rechazo del PP español. "Desde luego con nuestros votos no va a contar", ha confirmado Muñoz.

"Imponer su dogmatismo climático"

La diputada del PP ha afirmado que "supuestamente" Ribera "ha dedicado su vida profesional a prepararse y a preparar" a España para catástrofes como la que han vivido, pero "todo era mentira" porque ni "estaba preparada" ni "preparó" al país. "Usted estaba trabajando para sí misma, como ha demostrado en los últimos meses", ha criticado, para añadir que "lo honesto" y "lo honrado" habría sido dejar su cargo de ministra tras las elecciones europeas de junio.

Es más, ha recalcado que estos seis años se ha dedicado a "imponer su dogmatismo climático". "Lleva seis años en el Gobierno diciendo que para luchar contra el cambio climático, hay que cerrar minas térmicas, nucleares, hay que acabar con el diésel, hay que ir contra nuestros agricultores, contra nuestros ganaderos, no limpiar nuestros ríos y no limpiar nuestros bosques", ha reprochado.

Muñoz ha admitido que el cambio del clima está provocando que "las lluvias, las riadas y las sequías sean más extremas" pero ha avisado que "lo que de verdad mitiga los efectos" de estas catástrofes "son las obras hidráulicas, la tecnología e inversión y la limpieza de los cauces, no el sectarismo climático".

"¿Cuántas vidas se habrían salvado con las obras del barranco Poyo"

En este punto, ha recriminado a la vicepresidenta que en 2021 "parase" la "adecuación y drenaje del barranco del Poyo alegando "los problemas ambientales y que era muy caro". "En estos seis años no ha hecho absolutamente nada, no le eche la culpa a Rajoy, es su culpa", le ha dicho, para avisar que esa "obra de ingeniería hubiese evitado las inundaciones en el barranco y solo costaba 35 millones de euros".

"Eso sí, sí tuvo 42 millones de euros del Ministerio para campañas de publicidad y autobombo. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si esa obra, bajo su mandato, se hubiera llevado a cabo?, ha preguntado, para criticar que Ribera tampoco considera "importante en estos seis años implantar en la Confederación del Júcar el sistema de ayuda a la decisión que anticipa riesgo de catástrofes, como el que sí que tienen la Confederación del Ebro, del Miño o del Tajo".

Ese sistema, ha proseguido, hubiese "dado datos reales de los caudales y hubiesen ayudado a tomar decisiones esa tarde" del 29 de octubre. Además, ha mostrado informes de alcaldes que, según ha dicho, pidieron a la Confederación Hidrográfica del Júcar que "limpiase los ríos y los barrancos" que ahora se han inundado en esta tragedia, pero ese órgano les respondió "que no había dinero". "Este mismo año, que también se mandó, ni siquiera han contestado", ha apostillado.

Tras reprochar a Ribera que el día 29 estuviese en Bruselas preparando el examen para comisaria, ha asegurado que su papel en la tragedia "se ha reducido a tres llamadas a las siete y media de la tarde, un mensaje a las ocho de la tarde y a una entrevista quince minutos en la SER varios días después". "No se ha vuelto a saber nada de usted y era una de las máximas responsables", ha apostillado.

Muñoz ha recalcado que la tarde del 29 de octubre "fueron dos los episodios de la emergencia: la posible rotura de la presa y el desbordamiento en el barranco del Poyo". Y los organismos que dependen del Ministerio de Ribera, ha continuado, "no informaron en tiempo y forma de ninguno de los dos".

Además, ha indicado que "nadie miraba al barranco del Poyo porque todos estaban mirando a la presa de Forata". "Se ha dicho que se mandaron siete emails en esas dos horas y media, entre las 16.15 y las 18.45 horas. Pero usted no ha dicho que esos emails que se mandaron no fueron sobre caudales, fueron sobre lluvias. No mienta, señora Ribera", ha aseverado, para añadir que era "importante que se mandasen esos emails de caudales que nunca llegaron al CECOPI y por los que no se pudieron tomar decisiones".

"Muchas explicaciones que dar", "probablemente en los tribunales"

Por todo ello, la diputada del PP ha afirmado que Ribera tiene "muchas explicaciones que dar" y "tendrá que darlas probablemente en los tribunales junto a sus compañeros Marlaska, Robles y el señor Sánchez", en alusión al ministro del Interior, la de Defensa y el presidente del Gobierno.

Según ha añadido, ya hay "varias querellas en los tribunales" contra Ribera y "hoy" comparece en el Congreso "obligada". "Tiene usted que explicar por qué falló y abandonó a los españoles cuando más la necesitaban", ha resaltado.

Muñoz, que ha expresado su solidaridad con los afectados, ha asegurado que el Gobierno lleva 22 días con "un espectáculo de filtraciones, insinuaciones, ataques y bulos" para "evadir sus responsabilidades y no hacer autocrítica"