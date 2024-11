Para celebrar Halloween a los vecinos de Rioseras no les ha quedado más remedio que reunirse en el frontón. Esta vez ha tocado ponerse la cazadora para merendar todos juntos y, al menos, celebran que el tiempo ha acompañado durante el puente. El temor a que esta situación se alargue hace temer que mucha gente se desanimará a acudir al pueblo durante los meses más fríos, como así lo expresa Javier Martínez, concejal del PP, que ha presentado un escrito en el Ayuntamiento para solicitar un espacio de reunión. Eso sí, deja claro que no quiere «politizar» el tema y solo exige una solución.

En este municipio del Valle de las Navas, en el Alfoz de Burgos, llevan con la cantina cerrada desde mayo y Martínez menciona que el Ayuntamiento lo único que cede en la actualidad es un pequeño almacén -junto al frontón- que no cuenta ni siquiera con baños y donde tampoco entra demasiada población. Durante el verano se han podido juntar en la calle gracias a que hacía buena temperatura y lamenta que ahora no poseen sitios adaptados para todos. Además, aclara que en el centro cultural se ha llevado a cabo una reforma y ya tampoco se cede para estas cuestiones. «Ahora solo se destina a reuniones; antes se hacían meriendas y alubiadas», comenta, mientras también propone que se pueda permitir usar la cantina al vecindario hasta que se encuentre a alguien para que lo gestione todo el año.

La alcaldesa, Purificación Fernández (PSOE), responde de forma contundente a Martínez y manifiesta que «la cantina no está para que él haga sus fiestas; no hay cantinero porque la situación de quienes se ofrecen no es la más adecuada». Deja claro que están buscando a alguien con «buenas referencias» para gestionar el bar después de tener que echar de allí a unas personas que lo llevaban y que estropearon el establecimiento de hostelería. «Se ha realizado una reforma casi total y no se le va a dar a nadie para que la destroce. No se sacará a concurso para que me venga alguien como el que tuvimos; es verdad que hemos tenido varias ofertas, pero para que luego nos tengamos que gastar un dineral en echarle...», manifiesta.

Por otro lado, la regidora asegura en que la cantina no está para hacer meriendas y que la utilice únicamente un grupo de amigos. «El día que se abra la cantina es para todos los vecinos», manifiesta. «Cuando estaba abierto el bar no se han acordado de necesitar un local para que la cantinera ganase algo y se acuerdan ahora», reprocha a Martínez. Mientras, deja claro que el centro cultural tampoco está para estas cuestiones. «Es para reuniones, no para asar y llenarlo todo de grasa. Y la parte de abajo se deja a quien lo pide, como por ejemplo los domingos al salir de misa se va a tomar el vermú», dice.

Más de un centenar vecinos se han reunido estos días para celebrar Halloween y ese éxito de las actividades es lo que destaca principalmente el edil del PP, que no quiere que esto se convierta en una guerra política que divida más al municipio y avanza que se organizarán más actividades para niños por Navidad y Carnaval. «La gente así no va a venir al pueblo, si no hay un sitio con calefacción y baño... en verano igual se podía estar por la noche en la plaza con unas sillas, pero a partir de esta época eso resulta inviable», afirma, mientras espera que la regidora se dé pronto cuenta de la situación.