La patronal rechaza la reducción de jornada del Gobierno

El Comité Ejecutivo extraordinario de CEOE ha rechazado este martes "por unanimidad" la propuesta del Ministerio de Trabajo para la reducción legal de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales desde 2025.

"CEOE y Cepyme, desde la responsabilidad, no pueden apoyar dicha propuesta. Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución", argumentan en un comunicado conjunto.

Dicho artículo, precisan, garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Las organizaciones empresariales advierten de que, de aprobarse por ley la reducción de jornada, se debilitaría el marco de negociación colectiva, "que ha sido fundamental para mantener la paz social durante los últimos 40 años" y, en la práctica, "abocaría a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que pondrá al límite su capacidad de organización interna y su supervivencia".

Al contrario de lo que sostiene Trabajo, las patronales avisan de que "difícilmente" se va a incrementar la productividad a partir de la reducción de jornada en un tejido productivo compuesto en alrededor de un 98% por pymes y autónomos, y donde los sectores con mayor aportación al PIB están vinculados, entre otros, a los servicios o el turismo.

"Adoptar medidas como ésta, con carácter general, tiene poco sentido si se tiene en cuenta las enormes diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y entre comunidades autónomas", concluyen las organizaciones empresariales.

La propuesta de Trabajo

En la última reunión de la mesa de diálogo social sobre reducción de jornada, Trabajo dio de plazo hasta el próximo 11 de noviembre para que sindicatos y empresarios se pronunciaran sobre su última propuesta, en la que incluyó nuevas medidas a las que ya había anunciado previamente con el fin de atraer a CEOE y Cepyme hacia el acuerdo.

La propuesta del Gobierno contempla la concesión de ayudas directas por un importe global de hasta 375 millones de euros dirigida a las pymes de menos de cinco trabajadores de los sectores de hostelería, comercio, agricultura, limpieza y peluquerías.

En concreto, Trabajo planteaba introducir dos nuevos programas de ayudas, dotados con un importe conjunto de 375 millones de euros, que vendrían a ser una especie de extensión del Kit Digital y el Kit Consulting, instrumentos que actualmente se encuentran dentro del 'Programa Acelera Pyme'.

El Ministerio condicionaba estas ayudas a que las microempresas mantuvieran el nivel y la calidad del empleo existente en la empresa durante tres años.

Las ayudas directas propuestas, de hasta 6.000 euros por microempresa, se suman a otras medidas planteadas por Trabajo para atraer a CEOE y Cepyme al acuerdo, como el llamado 'Plan Pyme 375', dirigido a empresas de menos de diez trabajadores.

Este plan contempla medidas de asesoramiento y bonificaciones a la creación de empleo fijo y a la conversión de contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo que se deriven de la reducción de la jornada.

Estas bonificaciones, cuyo diseño aún está por definir, podrían ir desde el 20% al 100% de las cotizaciones empresariales y ser mayores para la contratación de jóvenes y mujeres.

Trabajo ya advirtió de que si CEOE no se sumaba el acuerdo, algunas de estas propuestas podrían decaer. "No hay duda de que la geometría de esta propuesta cambiará y algunos elementos podrían quedar fuera si la patronal no entra en el acuerdo", fueron las palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Acuerdo con sindicatos

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado que buscará un acuerdo con CCOO y UGT para la reducción por ley de la jornada laboral hasta las 37,5 horas tras el rechazo comunicado este martes por CEOE y Cepyme a esta medida. El propio secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado en la rueda de prensa del paro los pasos que seguiría el Ministerio en caso de que el comité ejecutivo de la CEOE, reunido en ese momento, expresara su negativa a la última propuesta del Gobierno para la reducción de la jornada laboral.

Pérez Rey ha indicado que, ante el rechazo patronal, el Gobierno tratará de acordar esta medida con los sindicatos, pues se trata de un compromiso que el Gobierno "tiene con la ciudadanía, que está en la base de la victoria electoral y que se va a cumplir".

"Si la patronal da un no definitivo a incorporarse a la reducción de jornada, lo intentaremos hacer buscando un acuerdo bipartito (...) Intentaremos que los sindicatos presentes en la mesa nos respalden. Naturalmente, para alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, tendremos que establecer algunas medidas en el texto que se acomoden a lo que piden las organizaciones sindicales", ha señalado Pérez Rey.

Sin la patronal dentro del acuerdo, el secretario de Estado cree que los sindicatos no estarán dispuestos a asumir algunas de las medidas que planteó el Ministerio para que CEOE y Cepyme apoyaran la reducción de la jornada laboral.

"Buscaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales para trasladar cuanto antes al Congreso de los Diputados esta reforma capital", ha remarcado Pérez Rey.

En cuanto a la negociación por los grupos parlamentarios para sacar adelante esta medida en la Cámara Baja, el secretario de Estado ha apuntado que ya se está produciendo dicha negociación, pues el interés del Gobierno es recabar "el máximo de apoyos posibles" para que esta reforma vea la luz.

Pérez Rey ha subrayado además que, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, se está produciendo un incremento de la productividad que ofrece "un margen más que suficiente" para bajar la jornada laboral semanal desde las 40 horas actuales a las 37,5 horas.

"Nos da margen para hacerlo no sólo en sectores que ya tienen esa jornada sino en toda una serie de sectores que por muchas razones no han podido conquistar un tiempo de trabajo más civilizado después de 40 años desde la última reducción de la jornada máxima legal", ha apuntado.