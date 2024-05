Una legión de catadores, en concreto 1.040, han participado hoy en la que es la cata popular más grande de España, celebrada en el recinto ferial de Aranda de Duero para elegir los ganadores de los Premios Envero en una cita que cumple 25 años. A lo largo de toda la mañana, las copas se han llenado con 258 referencias de vinos de 93 bodegas de la DO Ribera del Duero en una cata técnica de vinos enfocada al público genera, que ha contado por primera vez on una presidenta, Almuedena Alberca, que es la única mujer en España que ostenta el título de Master of Wine.

Al inicio de la cata, que ha marcado un récord de particación en toda su historia, el presidente de la DO, Enrique Pascual, agradecía el Premio Envero de Honor otorgado al Consejo Regulador este año y ha trasladado la necesidad de que "cada año sean más bodegas las que formen parte de esta importante cita en el calendario del vino de la Ribera del Duero".

Una cata que ha contado con distintos comités en los que se encontraba un presidente de mesa encargado de controlar que todo se llevase a cabo en orden. En un ambiente festivo, los participantes han puntuado los distintos vinos. Además del público local, entre las mesas se podía encontrar a mucha gente de Madrid, de Burgos, de Valladolid y de procedencias más lejanas, como Murcia o Palma de Mallorca, que habían llegado atraídos por este evento y que iban a aprovechar para conocer la comarca.

A última hora de la tarde, durante la celebración del Envero Fest en el parque de la Isla, con las actuaciones de Mayalde, Chambao y El Meister, se darán a conocer los nombres de los tres finalistas por cada una de las categorías. Unos vinos que volverá a analizar un jurado profesional para elegir entre ellos a los ganadores.