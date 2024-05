El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos ha condenado al Ayuntamiento de Burgos a resarcir con 17.446 euros (más los intereses legales) a una mujer que sufrió una caída en la calle Fuenteovejuna (Villímar) y en la que los tribunales dan por probada la responsabilidad del Consistorio debido al mal estado en el que se encontraban las baldosas por las que transitaba.

Aunque la caída tuvo lugar en el año 2021, la negativa municipal a atender la reclamación de la víctima por los daños sufridos obligó a la mujer a acudir a la vía contenciosa y ha sido ahora cuando el Juzgado, tres años después, le ha reconocido el derecho a ser indemnizada por las lesiones sufridas.

La existencia de una póliza hará que el Ayuntamiento solo tenga que asumir un desembolso de 2.000 euros y los otros algo más de 15.000 los tendrá que ingresar la compañía aseguradora.

El mal estado de conservación de algunas calles de la ciudad provoca que todos los meses se acumulen varias reclamaciones de responsabilidad patrimonial en el Ayuntamiento. No suele ser lo más habitual que la Administración reconozca su culpa (o al menos no en la medida en la que le exigen las víctimas que se les compense) salvo en casos en los que no hay ninguna discusión y se admite tanto por los técnicos de Vías Públicas como por agentes de la Policía Local que han acudido al lugar en algunos de estos accidentes.

Hace apenas unos meses, este periódico informó de varias indemnizaciones que tenía que pagar el Ayuntamiento por caídas de ciudadanos en el parque Félix Rodríguez de la Fuente y en las calles Ramón y Cajal y Asunción de Nuestra Señora.

El caso del Parque Félix no pudo pillar a nadie por sorpresa, ya que en el Ayuntamiento hace muchos años que se sabía el mal estado en el que se encontraba este rincón del barrio de Gamonal cuyas obras de reforma se iniciaron a finales del año pasado, pero se paralizaron al poco tiempo de arrancar.

Aunque el importe de aquella indemnización que se reconoció, de 800 euros, no era muy abultado (depende en estos casos, en gran medida, de la gravedad de las lesiones sufridas), lo doloroso de esta compensación fue la culpabilidad del Ayuntamiento, ya que el accidente no era achacable a la mala suerte por un deterioro repentino del espacio público sino consecuencia de no haber realizado las labores de conservación o sustitución que se requerían desde hacía mucho tiempo.

Sin sorpresas. El informe que se redactó en su día desde el área de Vías Públicas fue contundente, ya que dejó constancia de que ese «pavimento de madera nunca debió colocarse» en una ciudad con una climatología como la de Burgos y aconsejó «su completa retirada». Eso es precisamente lo que se hará cuando se retomen los trabajos.

Más severo fue el castigo por una caída a la altura del número 1 de la calle Ramón y Cajal, que obligó a indemnizar a un ciudadano burgalés con 12.846 euros (810 correspondientes a los intereses legales). En este caso, la víctima del accidente se vio obligada a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo al no admitir el Ayuntamiento su reclamación.

Por la caída en la calle Asunción de Nuestra Señora se aceptó el abono de una indemnización de alrededor de 1.900 euros.