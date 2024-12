El Grupo Municipal de Vox anuncia que presentará alegaciones al presupuesto del Ayuntamiento de Burgos para 2025 al considerar que ya "no es el suyo". Su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, no ha querido pronunciarse sobre si pedirán que las ayudas a organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes se supriman, una vez que se han incorporado al borrador. Lo que ha avanzando son más ayudas para "otros fines sociales".

Por otro lado, el concejal ha querido recordar a Ayala que la del Partido Popular fue la segunda lista más votada de la ciudad y que si es alcaldesa "es gracias a los cuatro votos de Vox".

Martínez-Acitores también afeó a Ayala que coloque un cartel de 'Felices Fiestas' en lugar de 'Feliz Navidad' o que no se les haya permitido dar una rueda de prensa antes de la del equipo de Gobierno.