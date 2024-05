Nadal recibe una calurosa bienvenida en París

Rafael Nadal realizó este lunes su primer entrenamiento en la pista principal de Roland Garros entre las ovaciones de más de un millar de aficionados que le recibieron calurosamente al salir del túnel de vestuarios.

Una gran ovación al verle aparecer en la pista Philippe-Chatrier y gritos de "¡Rafa, Rafa!" acogieron a Nadal, favorito del público parisino por su récord de 14 triunfos en este torneo, según mostraron las imágenes de la organización en redes sociales.

Rafa is back on Court Philippe-Chatrier, with a huge crowd to welcome him ??#RolandGarros pic.twitter.com/JBj5FMrsrN