El HUBU vuelve a superar la tasa de cesáreas que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS), del 15%, al registrar porcentajes superiores al 20%, tanto en el 2022 como en el 2023. Esto no solo quiere decir que uno de cada cinco partos conllevan la realización de una intervención quirúrgica -a la que muchas veces no se le da la importancia que tiene- sino que el hospital experimenta un retroceso no visto desde 2011, antes del cierre del General Yagüe (según Sacyl).

La OMS acordó en 1985 que la tasa adecuada de cesáreas en cualquier región del planeta debía oscilar entre el 10% y el 15% del total de los alumbramientos, subrayando que esta cirugía salva vidas cuando es necesaria, pero recordando al mismo tiempo que, cuando se practica sin estar indicada no solo no aporta beneficios ni a la madre ni al bebé, sino que, además, puede conllevar riesgos. Yentre ellos se destaca que puede haber hemorragias o complicaciones para siguientes embarazos y partos.

El Ministerio de Sanidad lidera desde 2008 distintas iniciativas para ir ajustando la tasa de este tipo de operaciones a las necesidades reales, estandarizadas en manuales y protocolos oficiales. El entonces General Yagüe se sumó en 2010 y empezó a aplicar medidas para reducir la tasa como, por ejemplo, aumentar los plazos máximos de dilatación de 12 a 24 horas. A esto se añade que también cambiaron los criterios sobre los casos susceptibles o indicados para el bisturí: ni de nalgas, ni gemelares ni en mayores de 40 años, entre otros.

Así, en 2011 se cerró con una tasa del 16,9%, que aumentó con el traslado al nuevo hospital (18,9% en 2012), pero que en años siguientes fue reduciéndose hasta el mínimo histórico: 14,53% en el 2017, cuando hubo 1.707 partos en el HUBU (4,68 cada día). Tanto en el año anterior como en el siguiente se mantuvo en torno al 15%, que sigue siendo el recomendado por la OMS, para dispararse con la pandemia hasta superar el 20% del 2022 y del 2023.

El Ministerio de Sanidad ha publicado documentos en los que vincula la baja tasa de cesáreas con «un buen control del embarazo y con una correcta asistencia al parto» (en 2013, por ejemplo), pero fuentes consultadas por este periódico no terminan de compartir esta afirmación y explican que no se puede desvincular el alza de intervenciones -general en España- al incremento de la edad media de la maternidad a 32,1 años en Burgos (daos del INE del 2023) y que hay más de 24 partos en mayores de 40.