El científico Javier Santaolalla dará el pregón en Briviesca

Un currículum brillante como el del científico y divulgador Javier Santaolalla da pie a que se 'rifen' al canario con raíces burebanas para que amenice un evento, organice e imparta charlas o, para su sorpresa, dar la bienvenida a las fiestas patronales de la ciudad de la que procede toda su familia. Sorprendido a la par que agradecido, el 13 de agosto se subirá al estrado en la plaza Santa María de su querida Briviesca y recitará un pregón que todavía no ha redactado pero sí tiene claro que línea seguirá. Las palabras «disciplina, sacrificio y trabajo» se repetirán en más de una ocasión durante el discurso, con el que pretende motivar y convencer al público más joven de que «todo esfuerzo tiene su recompensa».

A través de su proyecto educativo Amautas -una plataforma virtual en la que comparte contenido y cursos dirigidos a estudiantes de bachillerato y universitarios sobre diferentes temáticas relacionadas con la física- y tras realizar presentaciones científicas con experimentos, colisiones en el escenario, elaborar contenido en TikTok y otras redes sociales, humor y música, colaborar en el programa de televisión Órbita Laika, de TVE, y publicar varios libros, Santaolalla se enfrenta a uno de los retos más especiales.

Desarrolla su carrera profesional desde Gran Canaria pero su trabajo le permite viajar por la península habitualmente. No deja pasar un solo año -como máximo dos- sin visitar a su familia y amigos de la Bureba y asegura que el «reconocimiento» del Ayuntamiento al elegirle como pregonero no lo esperaba. Calcula que hace «más de dos décadas» que no asiste al acto de bienvenida de la festividad de Nuestra Señora y San Roque aunque el pasado año disfrutó junto a los suyos del canto del tradicional himno. Sus compromisos profesionales le permitirán en esta ocasión permanecer en la localidad prácticamente la semana de fiestas al completo y a participar en otros eventos y actividades desconocidas para él hasta el momento.

Al igual que en años anteriores, el primer acto oficial de las fiestas arrancará el martes día 13 a las 20 horas con la proclamación de las reinas, los alcaldesitos y el lanzamiento del chupinazo. El jolgorio se alargará hasta el domingo 18 y durante los seis días de celebración se llevarán a cabo todo tipo de talleres, concursos, desfiles y conciertos. Cuatro grandes orquestas (Cañón, A historia da verbena 2024, Clan Zero y Seven Crashers) amenizarán el ambiente de tarde, noche y madrugada en la misma plaza desde el día de la lectura del pregón hasta el viernes 16. La corporación ha invertido 71.168 euros en solo 4 espectáculos musicales pero el programa festivo incluirá intervenciones de otras agrupaciones. El sábado está prevista la actuación de una macrodiscoteca.

concurso de carteles. El plazo para presentar los trabajos en el Concurso del Cartel de los festejos de Nuestra Señora y San Roque finaliza el viernes, por lo que las personas interesadas en participar todavía están a tiempo de presentar sus obras de manera anónima. Desde el Ayuntamiento recuerdan que será obligatorio que aparezca el escudo de la ciudad y el texto Briviesca, Fiestas 2024, y la técnica y el estilo utilizados serán libres, aunque el dibujo irá en color y en tamaño 40x57 centímetros con orientación vertical.

El autor del trabajo ganador recibirá 500 euros de premio y esta junto a las restantes formará parte de la muestra que permanecerá expuesta hasta el 12 de julio en la actual Casa de la Cultura.

A su vez y por primera vez, la concejalía de Hacienda y Bienestar Social junto a la de Cultura, Juventud, Ocio y Tiempo Libre ha organizado un Concurso de Diseño de pegatinas contra agresiones sexuales en las fiestas patronales. De entre todos los participantes -con edades comprendidas entre los 12 y 30 años- a lo largo de las próximas jornadas se elegirá al ganador. Todas las obras se mantendrán expuestas al público en la segunda planta de la Casa de Cultura desde esta semana hasta el día 26.

Feria taurina. La empresa vallisoletana Toros Puerta Grande gestionará por quinto año la feria taurina de Briviesca, que apuesta por una novillada con picadores y un concurso de recortadores los días 15 y 16 de agosto, respectivamente, con animales de la ganadería de Antonio Bañuelos. Dos de los lidiadores propuestos para el primer espectáculo, el sevillano Javier Zulueta y Jarocho, están situados el la zona alta del escalafón (en el segundo y tercer puesto concretamente).

Para el certamen de recortadores del día 16 la empresa pretende contratar a los mejores especialistas y contar también con saltadores y quebradores para hacer el espectáculo más emocionante. Además, tres sueltas de vaquillas los días 15 (a las 8 horas), 16 (a las 23.55) y 17 (a las 12) y un grand prix la tarde del 17 complementarán la programación. El precio de los abonos y las entradas de día aún está por definir.

Por otro lado, el equipo de gobierno ha destinado una partida presupuestaria de 23.000 euros para ejecutar varias actuaciones con el fin de mejorar el estado de la plaza de toros.