El Gobierno israelí prorroga 45 días el cierre de Al Yazira

El ministro de Comunicaciones del Gobierno israelí, Shlomo Karhi, ha anunciado este domingo una orden de ampliación de 45 días del cierre de la televisión panárabe qatarí Al Yazira a pesar de las dudas expresadas por los tribunales sobre la legalidad de la medida.

La decisión, aprobada por unanimidad por el Gobierno, se basa en documentación de las agencias de seguridad "que indican sin ninguna ambigüedad que las emisiones del canal (Al Yazira) suponen un perjuicio real para la seguridad estatal", según un comunicado ministerial publicado en la red social X.

"No permitiremos que el canal terrorista Al Yazira transmita en Israel y ponga en peligro a nuestros combatientes", ha subrayado el propio ministro en la misma red social.

Karhi se ha referido además a los cuestionamientos judiciales al cierre y la ley que lo sustenta. "Estoy convencido de que las órdenes de cierre también se prorrogarán en el futuro, junto con la ampliación del plazo establecido por la ley que autoriza la Ministro de Comunicaciones actuar contra emisoras extranjeras que atenten contra la seguridad del Estado", ha argumentado.

Este mismo domingo se ha sabido que el Tribunal Supremo de Israel ha dado de plazo al Gobierno hasta el 5 de agosto para justificar la ley que ha permitido clausurar Al Yazira. La decisión se basa en una demanda que reclama que la norma daña la libertad de expresión y la libertad de prensa.

La orden judicial ofrece al Gobierno la alternativa de que la ley, de carácter provisional, no se prorrogue más allá del 31 de julio según lo previsto en el propio texto legal aprobado en abril, según recoge el periódico israelí 'The Times of Israel'.

La petición recibida por el tribunal considera que la ley es inconstitucional por afectar a la separación de poderes, al estado de derecho y a la independencia de la judicatura. En respuesta, el Supremo ha emitido esta orden "sin posicionarse y dado que estamos hablando de una ley de naturaleza sin precedentes".

Karhi, anunció el 5 de mayo la suspensión de las emisiones de Al Yazira durante un periodo de 45 días. Además se bloqueó el acceso a la web de la cadena desde Israel y se incautaron sus medios.

La semana pasada el Tribunal de Distrito de Tel Aviv-Jaffa validó la norma, pero redujo su periodo de aplicación a 35 días, por lo que se había cumplido ya el plazo, pero el nuevo anuncio del Gobierno retrasa la posibilidad de que se reanuden las emisiones.