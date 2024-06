Tumban la PNL del PSOE para garantizar asistencia sanitaria

Las Cortes desestimaron una proposición no de ley presentada por el PSOE que pedía, en síntesis, garantizar la asistencia sanitaria en verano, principalmente en el medio rural, la presencia, al menos de dos días a la semana, de un pediatra, y crear tres facultades de medicina en León, Burgos y Soria, competencias "exclusivas" de la Junta, según precisó su proponente, el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien se encargó de desgranar la propuesta, que se votó por separado por petición de Francisco Igea y Pedro Pascual.

La votación se dividió en tres puntos, todos ellos rechazados con los votos en contra de PP y Vox. Además, el apartado que solicitaba las nuevas facultades también contó con la posición contraria de Igea y Pascual, mientras que fueron apoyadas por los grupos socialista, UPL-Soria Ya y el procurador Pablo Fernández (Podemos).

"Uno no sabe ya como explicarle a Mañueco la importancia de la sanidad y que rectifique sobre una gestión que está siendo perjudicial para esta tierra", arrancó Tudanca, quien comparó la sanidad regional con las novelas de investigación que, admitió, leía de niño. Así, habló del "misterioso caso del consejero ausente", en referencia a Alejandro Vázquez, que hoy se encuentra en el Consejo Interterritorial de Sanidad, pero al que reprochó que "nos advierte, avisa y alerta de que habrá un verano catastrófico y cierre de camas y personal". "Uno se pregunta si es consejero o tertuliano porque es el competente para resolverlo", recordó.

El otro "misterio", dijo, es el "extraordinario caso de las competencias cambiantes". "Un día tenemos la mejor sanidad del universo, éxito de Mañueco, pero en cuanto las listas de espera se disparan o llega el verano, la culpa es de Pedro Sánchez", ironizó Tudanca, quien mencionó que tanto el Estatuto como la transferencia de competencias pactada entre "dos gobiernos del PP" constatan que la conclusión de "esta buena novela policíaca" es que la Junta es "responsable y competente". Por último, citó el caso de las "iniciativas milagrosas y mágicas del PSOE", por las que ,argumentó, cuando los socialistas presentan iniciativas, "Mañueco saca leyes de blindaje de los servicios públicos o se obliga a cumplir un decreto para las plazas de difícil cobertura o los planes de contingencia en verano".

Por último, acusó a la Junta de "asesinar a la sanidad" y le instó "a poner soluciones para cumplir con las competencias y, si son unos inútiles, que las devuelvan al Estado". Al respecto, Tudanca rechazó una enmienda presentada por el PP "porque sería reconocer que no son sus competencias" y alabó que el número de plazas MIR con Pedro Sánchez rozaron las 800 en Castilla y León, casi el doble que "con Rajoy".

Durante el debate, el portavoz de Por Ávila, Pedro Pascual, consideró que "no hay que buscar culpables, sino soluciones, porque la gente se está hartando". "Debemos ser capaces de mejorar" y reclamó la votación por separado por que "antes de hablar de más facultades hay que hacer un estudio para estructurar el sistema". Igualmente, insinuó que la Junta hace "trampas" con las listas de espera, algo que respaldó Tudanca.

Por su parte, Francisco Igea recordó que el PP en la anterior legislatura "votó a favor de una iniciativa como esta presentada por el PSOE", cuando él ocupaba la Vicepresidencia; y aseguró que "no podía apoyar la enmienda en su totalidad porque es necesaria una reordenación que en muchos momentos será impopular, hasta que surja su efecto". Además, se mostró "contrato" a la creación de más facultades de Medicina. "Lo he dicho cuando era vicepresidente y ahora. Es lo que tenemos los tránsfugas, que puede que cambiemos de partido, pero no de posición", sostuvo.

El último turno del Grupo Mixto fue para Pablo Fernández (Podemos), quien apoyó la iniciativa y exigió a la Junta que "cumpla con su deber y obligación". Se dirigió al PP para transmitir que "únicamente ustedes son responsables de la deplorable situación de la sanidad pública en la Comunidad, fruto de un plan preconcebido que pretende destruirla y favorecer la privada". "Tienen la competencia exclusiva, y si tuvieran un mínimo interés, votarían a favor. Pero lo hacen en contra, que es una vergüenza", resumió.

Juan Antonio Palomar (UPL-Soria Ya) se centró en la atención sanitaria en el medio rural, sobre la que consideró que es "prioritario y urgente garantizar la sanidad, más ante la despoblación ante la que se enfrentan". "La escasez de profesionales lleva a un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos y la Administración debe incentivar la llegada a lugares difíciles", abogó.

Rechazo de Vox y PP

Vox y PP rechazaron la propuesta. Ana Rosa Hernando (Vox) cargó contra el PSOE por "regalar paguitas a los ciudadanos que solo buscan recibir sin aportar" y defendió que los "impuestos de los ciudadanos honrados son los que pagan la sanidad", algo que aplaudió Luis Tudanca: "Me alegro de que la ultraderecha de Vox reconozca que hay que pagar impuestos para pagar la sanidad, después de traer aquí a Milei a hablar de justicia social. Zapatero puso una financiación adicional para la sanidad en Castilla y León después de que dos gobiernos del PP, en la Junta y en Madrid, firmaran las transferencias sanitarias en 2001, que fueron insuficientes".

Sin embargo, Hernando achacó a los socialistas de "echar a patadas a los jóvenes talentos con la EBAU actual" y concluyó que "son capaces de todo menos de decir la verdad a los españoles". "Dejen de esconderse detrás del fango y digan la verdad", exclamó.

Por último, Raúl Hernández, del PP, recordó que el modelo sanitario del PSOE, "según las dos últimas ministras", es el catalán, que es "fracasado y que este verano cerrará camas en los hospitales de referencia". Además, destacó que es el que "más importe destina a conciertos de sanidad privada, con 22 de cada cien euros". "Dicen una mentira, que se está desmantelando el sistema público en favor del privado, cuando Castilla y León dirige 2,8 euros de cada cien y ustedes repiten que eso es privatizar", comentó.

También afeó a Tudanca su ataque al consejero de Sanidad, cuando se encuentra en el Consejo Interterritorial, que "es donde debe estar, trabajando por los intereses de Castilla y León".

Igualmente, recordó que el PSOE "dice que faltan médicos", cuando en la última convocatoria MIR, en la primera inscripción "hubo más de 12.000, para 8.000 plazas". "Lo que falta es ordenación", sentenció Hernández, quien leyó su enmienda, que no fue aceptada por Tudanca.