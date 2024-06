"Este verano no abandones" es el lema de la campaña impulsada por el Ayuntamiento para concienciar a los propietarios de mascotas que no las abandone durante la temporada estival. "Instamos a la tenencia responsable de perros y gatos. Tener mascotas no es un capricho", señaló, al tiempo que destacó el apoyo que reciben de las asociaciones de voluntarios como Proambur, Protectora de Animales, Salvamento Animal o Engatusadas.

La campaña consistirá en el reparto de dípticos informativos advirtiendo de los cuidados específicos, por ejemplo, ante golpes de calor o necesidades de hidratación de los animales o protegerlos frente a los mosquitos.

Durante el 2023, se recogieron en Burgos, 121 perros y 92 gatos, sin microchips se encontraron 26 perros y 90 gatos, se devolvieron a su propietario 36 perros y 6 gatos y se adoptaron 46 perros y 15 gatos.