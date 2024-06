El lateral de la selección española Alejandro Grimaldo dejó claro ayer que son conscientes de que, a partir de ahora, en la Eurocopa de Alemania «es un todo o nada» y que no pueden «fallar», y que tampoco quieren ponerse «presión encima» por ser más o menos favoritos al título, mientras que aseguró que hay una rivalidad sana con Marc Cucurella por ser titular.

«Al final sabemos que ahora es un todo o nada, que no te puedes permitir ningún fallo. La presión cuando vistes esta camiseta es la misma, porque salimos siempre a ganar, pero está claro que cuando estás en fase de grupos, si tienes un tropiezo lo puedes solventar, y aquí no, sabemos que es un todo o nada y que tenemos que salir a ganar desde el primer minuto y no podemos fallar», señaló Grimaldo en rueda de prensa.

El valenciano cree que las palabras de Kvicha Kvaratskhelia, diciendo que pueden ganar a cualquiera, se produjeron «en un momento de euforia» y lo ve «normal». «La mentalidad de cada jugador es que pueden ganar a cualquiera. Nosotros pensamos en nosotros, sabemos que estamos preparados para ganar a Georgia, que si hacemos un buen partido vamos a tener muchas posibilidades de pasar a la siguiente ronda y nos centramos en nosotros mismos, que nos está yendo bien hasta ahora y es lo mejor que podemos hacer», subrayó.

Además, pese a haber ganado al combinado caucásico con claridad en la fase de clasificación, el lateral no cree que esto «vaya a destensionar para nada». «El fútbol cambia muy rápido y sabemos que va a ser un partido muy complicado y que tenemos que pasar, que no podemos cometer ningún error. El equipo está muy mentalizado y con mucha confianza de que vamos a hacer un gran partido y estaremos en cuartos», indicó.

La condición de favorito que ha pasado a ostentar el combinado nacional ha variado tras la primera fase, pero el jugador del Bayer Leverkusen no le dio excesiva importancia. «Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa, ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido», recordó.

«No nos sirve de nada ser favoritos, no queremos ponernos esa presión encima. Sabemos y siempre hemos dicho que venimos aquí a ganar la Eurocopa y seguimos creciendo, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido y paso a paso seguro que llegarán grandes alegrías», añadió al respecto.