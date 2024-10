La Comunidad, a la cola en contagios de gonorrea y sífilis

Castilla y León se situó a la cola en transmisión de infección gonocócica (gonorrea) y sífilis en el año 2023, en un contexto de tendencia creciente de infecciones de transmisión sexual en el conjunto del país y del resto de comunidades autónomas. Así lo establece el informe 'Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España, 2023', que elabora el Instituto de Salud Carlos III, y que anota también una evolución al alza de la infección por C. trachomatis.

En el caso de la infección gonocócica, Castilla y León presenta una tasa de 12,59 casos por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a la autonomía como la segunda con la más baja, solo por delante de Aragón (9,24 casos). En general, España presenta un rango muy amplio, entre los 9,24 de la región aragonesa y los 165,30 de Cataluña. Las tasas más elevadas, además, se encuentran en Madrid (94,08), País Vasco (78,37) y Andalucía (58,64), y las más bajas se notificaron en en Aragón (9,24), Castilla y León (12,59) y Extremadura (16,12).

La Comunidad anotó 300 casos confirmados, la mayor cifra de la serie histórica. Castilla y León sostiene una evolución positiva desde el año 2020, cuando no ha dejado de crecer, al pasar de una tasa de 3,63 casos por cada 100.000 habitantes a los 12,59 de 2023.

En cuanto a la sífilis, con una tasa de 11,08 casos por cada 100.000 habitantes, Castilla y León es la séptima con el dato más bajo, y con 264 casos el pasado año. Al igual que la gonorrea, desde 2020 la tendencia ha sido al alza, con un 5,09 de tasa en aquel ejercicio, 7,7 en 2021 y 9,39 en 2022. Por su parte, España duplica la tasa de la Comunidad, al apuntar un 22,62 por cada 100.000 habitantes, también en un contexto de incremento anual desde 2020, cuando contabilizó 11,6 casos y un total de 5.490 positivos en esta enfermedad infecciosa.

Las que notificaron tasas más altas fueron Canarias (53,91), Baleares (33,97), Madrid (32,52) y Cataluña (30,54). Las de menor incidencia, La Rioja (2,17), Castilla-La Mancha (3,36) y Aragón (6,11).

Para concluir, la Chlamydia trachomatis marca una tasa de 13,26 casos por cada 100.000 habitantes en la Comunidad, con el mismo ritmo de crecimiento desde 2020 (4,50 casos en aquel año), y con 316 positivos en 2023. De nuevo, como la gonorrea, solo Aragón presentó una tasa inferior, concretamente de 5,52 casos.

En 2023, las tasas más altas se observaron en Cataluña (194,56), Navarra (124,97), País Vasco (102,78) y Madrid (85,97). Con menores tasas fueron Aragón (5,52), Castilla y León (13,26) y Castilla-La Mancha (13,82).

Lejos de los objetivos de 2030

Los datos disponibles del Informe sobre las estrategias para las infecciones de transmisión sexual (ITS) de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2024, sugieren que "se está lejos de cumplir los objetivos de 2030, con tendencias crecientes en lugar de decrecientes", tal y como remarca el Instituto de Salud Carlos III.

Igualmente, desde el inicio de la década de 2000, se observa un aumento en la incidencia de infecciones como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, especialmente en hombres jóvenes, aunque la edad varía en función de la enfermedad. La clamidia, por ejemplo, es más común en menores de 25 años, a diferencia del linfogranuloma venéreo.

El informe también advierte sobre la dificultad de comparar las tasas de incidencia entre comunidades autónomas debido a las diferencias en sus sistemas de vigilancia. Aunque todas las comunidades autónomas cuentan con declaración individualizada de casos, el Carlos III considera que es "crucial mejorar la calidad de los datos, especialmente en lo relativo al modo de transmisión".

Para combatir el problema creciente de las ITS, España ha puesto en marcha el Plan de Prevención y Control de la infección por el VIH y las ITS 2021-2030, con el objetivo de eliminar estas infecciones como problema de salud pública para ese año. El plan se basa en un enfoque integral que abarca la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento, la atención a la cronicidad y la mejora de la calidad de vida, sin olvidar la lucha contra el estigma y la discriminación.

En línea con este plan, el Ministerio de Sanidad y la SEIMC han unido fuerzas para elaborar las nuevas Guías de Manejo de las ITS. Estas guías se presentarán en el marco de la jornada 'Retos y oportunidades en el abordaje de las ITS', que tendrá lugar en Valencia los días 21 y 22 de octubre de 2024. Este encuentro servirá como plataforma para analizar la situación actual de las ITS en España, debatir sobre los modelos de cribado e impulsar estrategias innovadoras que permitan revertir la tendencia al alza de estas infecciones.