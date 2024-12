Bruno Savignani, entrenador del Silbö San Pablo, está ultimando la preparación del duelo liguero de mañana -20.45 horas- en la cancha del Real Valladolid. Se trata de un compromiso intersemanal y no será el único que afronten los burgaleses de aquí a mediados de enero. El técnico brasileño es consciente de que les espera un calendario apretado, pero se muestra ambicioso y confiado: ""Quiero ganar partidos. Luego si puedo repartir minutos, mejor. No me gusta entrar en los partidos sabiendo cuánto va a jugar cada jugador, eso te lo va diciendo el encuentro, aunque es verdad que tenemos una plantilla larga y eso nos permite rotar."

Savignani, que viajará con todos sus hombres disponibles a Valladolid, no se fía del mal inicio del Valladolid de Lolo Encinas y avisa de que han recuperado efectivos tras numerosas lesiones, lo que les hace más peligrosos: "Recuperan a Mike Torres, un jugador de mucho talento y de experiencia, han traído a Eric Demers y también lleva jugando unas semanas Puidet. Han sufrido mucho con problemas de lesiones y eso ha influido en los resultados que han tenido. Será un partido duro".

A pesar de que el proyecto blanquivioleta no parece tan potente como en años anteriores, el brasileño señala que deberán "estar preparados para situaciones de juego diferentes" a las habituales por la llegada de nuevos jugadores a Valladolid y no duda en decir que lo ve como un rival "capaz de pelear por el play off si tiene a sus jugadores sanos".