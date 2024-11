Era mayo de 2021. El San Pablo acababa de ganar dos Basketball Champions League y una Copa Intercontinental con Vítor Benite como capitán. A la entrada de un bar en los aledaños del Coliseum, un aficionado le grita: «¡Benite, te vamos a hacer alcalde!». Él esboza una sonrisa mientras firma camisetas a otros seguidores azulones. El brasileño sabe que es de los jugadores que más huella ha dejado en la ciudad y este domingo vivirá de forma especial su primer partido oficial contra los burgaleses desde su salida en el verano de 2022. Lo hará con la camiseta del Real Betis, club con el que ha firmado un año más otro prorrogable si asciende. Días antes de ese encuentro, atiende a Diario de Burgos para hablar sobre el duelo, la rivalidad por el ascenso y aquel pasado glorioso.

Tuvo ofertas para marcharse al extranjero, ¿por qué eligió el proyecto del Real Betis en Primera FEB?

Sí, tuve la opción de salir de España, pero dentro de las opciones que tenía este proyecto era el que más ilusión me hacía. Quería seguir jugando en España y estar en un club con tradición y ganas de volver a ACB. Para mi momento de la carrera, lo mejor era seguir en España, donde ya me siento cómodo, en casa.

A Pedro Fernández, del Grupo Hereda, le conocía de su etapa como patrocinador en el San Pablo, ¿jugó su figura un papel importante en su decisión?

Sí, un papel muy importante porque fue la primera persona que me contactó. Estuvimos hablando más de un mes e intenté entender un poco el proyecto, lo que tenía pensado, y me pareció alguien que tenía muchas ganas de hacer algo de verdad a largo plazo. Le conocía de Burgos y fuimos creando una buena relación para juntarnos ahora aquí en Sevilla.

Habla de largo plazo, ¿no es un proyecto para ya subir este año?

El proyecto es para ascender este año por lo que se ha gastado y los jugadores que se han fichado. Ese es el objetivo. Hablo a largo plazo porque hay un interés de que el club tenga las bases para seguir creciendo y vuelva a tener masa social.

Desde que se marchó del San Pablo, su nombre ha estado vinculado al club cada verano, ¿vio en algún momento la posibilidad real de volver?

Hubo un contacto antes de que yo fichara por el Palencia (verano de 2023), pero en aquel momento acabamos decidiendo que no era la mejor opción. El pasado verano el club no me contactó personalmente, no hubo una posibilidad real de volver.

¿Ve al San Pablo o algún otro candidato por encima del resto?

A día de hoy, el San Pablo y el Estudiantes. Son equipos que empezaron a moverse en el mercado un poco antes con buenos fichajes y que están jugando muy bien. Van un poco por delante ahora, aunque eso no es una garantía de que se vayan a mantener. Por ahora, yo los veo por encima de los demás. El San Pablo no tiene ninguna derrota, se le ve jugando muy bien, con mucha química. Es un gran equipo que lleva tres años en esta categoría y que mezcla experiencia y jugadores jóvenes.

¿Qué partido se espera este domingo?

Un partido duro, al igual que contra el Estudiantes. Estos choques siempre conllevan un poco más de presión porque sabemos que una victoria contra los equipos de arriba significa mucho a nivel de confianza. Ahora, nos toca a nosotros imponernos en nuestra casa.

Será especial para usted porque hace menos de cuatro años estaba levantando la segunda Champions con el San Pablo, ¿se le vienen estos días esos momentos a la cabeza?

Siempre habrá un cariño muy grande. Burgos es una segunda casa para mí y lo que pasó se queda ahí, como parte de la historia. Siempre será un partido especial, pero ahora somos rivales.

¿Qué es lo que más le preocupa del San Pablo?

El San Pablo tiene muchas posibilidades de anotar, como nosotros. Cada día hay un jugador que lo hace bien y están generando identidad de grupo. Lo principal es quitarles confianza, sacarles de la zona de confort. No es un equipo que dices: 'si cierro a este jugador ya tengo la mitad del camino hecho'.

Usted conocía a Bruno Savignani de la selección brasileña, donde él es técnico ayudante, ¿le sorprendió que el San Pablo apostara por él para el banquillo?

No, yo hablé con él porque estábamos juntos en la selección cuando se hizo el fichaje. Yo creo que Burgos quería un poco de cambio, un tío sin tantas 'manías' de entrenadores más veteranos. Creo que buscaba energía y mentalidad nueva, que eso es importante. Fue una apuesta calculada, pero tampoco de tanto riesgo porque Bruno tenía experiencia de ayudante y en Sevilla lo hizo bien.

¿Cómo le definiría?

Es un entrenador exigente, al que le gustan los detalles y que te va a exigir al máximo, pero al mismo tiempo es un tipo normal, al que se le puede hablar, una persona que va a generar una dinámica en la que el jugador se sienta cómodo para hablar con él de cosas que no le gustan de una manera fácil.

De momento, ha empezado muy bien y es líder invicto de la Primera FEB con dos victorias más que el Betis, ¿diría que este domingo está la presión en su tejado al tener un margen de error mucho menor?

Puede ser que a nivel psicológico tengamos algo más de presión porque venimos de una derrota, pero eso es parte del deporte. El año pasado el San Pablo llevaba 11 triunfos seguidos y, de repente, perdió cuatro partidos consecutivos. Siempre habrá más presión de un lado que del otro, pero una derrota no significa que se acabó. Los equipos que van a llegar dentro de ocho meses con opciones de ascenso son los que mantienen la cabeza, trabajan y reaccionan después de un tropiezo. Dicho esto, podemos decir que este domingo tenemos algo más de presión nosotros.

Además, da la sensación de que el Betis se ha jugado todo a esta temporada por cómo ha fichado...

Puede ser. Pedro (propietario) sabe que es una categoría difícil y está claro que no quería empezar un año con un equipo sin el mismo nivel de talento que el resto de candidatos. Esta es una Primera FEB más complicada que otras y apostó por estar a ese nivel para intentar lograr el ascenso. Hay una idea a largo plazo, pero intentaremos subir este año.

Llegó a decir que era el 'Dream Team' de Primera FEB...

El periodismo hoy en día necesita frases impactantes y eso mueve los clubes. Hay otros dueños de equipos que lo han hecho más veces. A ningún aficionado le gustaría ir a un partido si el dueño dice que tenemos un equipo más o menos. Eso no atrae a nadie. Él juega un papel de que haya este deseo, es márketing. Nosotros sabemos que 'Dream Team' o no hay que hacer un trabajo muy duro para ascender.

Para finalizar, tiene ya 34 años y muchos partidos a sus espaldas, ¿se ve jugando mucho más?

De ganas estoy como siempre, físicamente me encuentro muy bien, de hecho el año pasado solo estuve un partido fuera. Mientras esté así, quiero seguir.