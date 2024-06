García anuncia un plan para fortalecer la Atención Primaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Ministerio de Sanidad, junto a las comunidades autónomas y las sociedades científicias, "está trabajando" en un nuevo Plan de Acción en la Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que "será aprobado en el último trimestre del año", con el fin de atraer y retener el talento, ensanchar la cartera de servicios y los equipos de Atención Primaria y fortalecer la atención domiciliaria.

"Estamos trabajando en el nuevo Plan de Acción en la Atención Primaria y Comunitaria del año 2025-2027. Quiero ser clara al respecto. La Atención Primaria ha llegado a este Ministerio para quedarse, para robustecerse, para hacerse fuerte. Cuando salgo fuera, cuando salgo al extranjero, nuestra Atención Primaria en nuestro Sistema Nacional de Salud es la envidia del resto de los países", ha declarado García durante el Desayuno de Nueva Economía Forum celebrado este lunes.

Así, la ministra ha resaltado que España es "líder en tener un sistema sanitario que es de los más eficientes y de los más robustos", pero que "esto no significa que no haya desafíos y retos por delante".

"Actualmente estamos evaluando la implementación de este plan de Atención Primaria del anterior 2022-2023 porque como resultado de la evaluación que hagamos de lo que ya se ha hecho, vamos a poder implementar las medidas y las iniciativas que tengan un mayor respaldo de la evidencia científica", ha señalado.

En este sentido, Mónica García ha avanzado que el nuevo Plan se fundamenta en tres prioridades básicas: retener y atraer el talento, ensanchar la cartera de servicios y los equipos de Atención Primaria y fortalecer la atención domiciliaria.

En primer lugar, retener el talento es "clave" porque "un 16 por ciento de los profesionales que hacen la especialidad de Medicina familiar y comunitaria acaban trabajando fuera de la Atención Primaria" y "un nueve por ciento de los residentes abandonan la residencia", según ha detallado la ministra.

"No solo tenemos que pensar por qué faltan profesionales, lo que tenemos que pensar es qué les falta a nuestros profesionales para poder trabajar bien. Es crucial evitar esta fuga de médicos y enfermeros hacia otras áreas", ha afirmado.

El segundo objetivo del Plan es lograr que los equipos de atención primaria sean capaces de ofrecer un cuidado "más completo, más global, más efectivo". Así, se pretende "ensanchar tanto la cartera de servicios como los equipos de Atención Primaria para ofrecer un cuidado más completo y efectivo".

Por último, el Plan quiere fortalecer y promover la atención domiciliaria porque "es fundamental fortalecer un modelo de asistencia integrada que conecte los servicios sanitarios con los sociosanitarios, incluyendo también servicios como el de salud mental".

"Donde mejor se va a cuidar a nuestros mayores y nuestros pacientes es en nuestros domicilios. Así que este enfoque integral va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Vamos a proporcionarles cuidados personalizados y continuos en su comunidad y en su hogar", ha concluido García.

Por otro lado, al ser preguntada por la estrategia de Salud Mental, la ministra ha apuntado que "la mejor política de salud mental a día de hoy es "regular los precios de la vivienda" y "hacerse cargo de lo que le duele a la gente".

"No existen pastillas que curen la pobreza, no existen pastillas que curen la desigualdad, no existen pastillas que curen el trabajo precario, ni la violencia machista, ni los problemas de primer orden que está teniendo nuestra sociedad. Los determinantes sociales de la salud son los que más impactan en la salud de la población. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad, siempre decimos que la salud mental hay que abordarla fuera de las paredes de nuestro ministerio y que tenemos que abordarla desde el punto de vista social", ha apuntado.