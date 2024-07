"Ellos son los que mejor han jugado hasta ahora"

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, reconoció ayer que España, a la que se enfrenta hoy en las semifinales de la Eurocopa, «es la que mejor ha jugado» de todo el torneo y recordó que la Roja siempre ha tenido un buen centro del campo, clave en sus buenos momentos.

El técnico galo se deshizo en halagos hacia el combinado que dirige Luis de la Fuente a la vez que valoró las opciones de su equipo de alcanzar la gran final de Berlín.

«Las selecciones españolas siempre tienen la capacidad de tener un buen centro del campo. Pedri no está, obviamente, pero tienen esa capacidad de ayudar a su selección a mantener el control del partido. Les convierte en un equipo complicado. Rodri, especialmente, es un jugador que es el eje de España. No quiero pasarles la presión, pero ha sido el equipo que mejor ha jugado en esta Eurocopa y esa es la impresión que me ha dado a mí», señaló el preparador.

También habló sobre el modo en el que 'Les Bleus' pueden frenar a los extremos rivales, Lamine Yamal y Nico Williams: «Si tienen el balón, tenemos que intentar defenderlos. Pero también podemos obligarles a intentar que no reciban, por ejemplo. También podemos limitar su capacidad de ataque dentro. Tienen muchísima calidad y son jugadores que les dan un punto extra. Tienen una física distinta con estos dos futbolistas y dan a España otras posibilidades», declaró.

Además, fue preguntado por la impresión que tienen algunos aficionados de que Francia hace un fútbol aburrido y bromeó con el periodista antes de responder con su opinión sobre el estilo de su selección:

«¿De dónde es usted? ¿Sueco? ¿No será un francés disfrazado de sueco? Si usted se aburre, cambie de cadena. No tiene por qué ver estos partidos. Tenemos la capacidad de hacer felices a muchos franceses. Ha habido períodos que lo hemos pasado mal, pero lo siento si en Suecia aburre nuestro fútbol», indicó.