Kroos "intentará todo" para que no sea su último encuentro

Quiere seguir prolongando su sueño con el combinado germano y quiere dejarse la piel en poder lograr el título europeo en casa. El alemán Toni Kroos, excentrocampista del Real Madrid, ya desvinculado del club, avisó ayer a España que su equipo «tiene mucho que ofrecer» y que no será su último partido como futbolista profesional.

El germano contestó así a las declaraciones de Joselu, en las que su excompañero señaló que iba a retirarle en los cuartos que disputan mañana en Sttutgart.

«No he traído ningún pastel para vosotros. No creo que sea mi ultimo partido y nos volveremos a ver», apuntó desde Herzogenaurach, localidad situada a unos 20 kilómetros de Nuremberg, donde prepara el campeonato.

«Es normal que diga eso (Joselu), quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Real Madrid porque son mis amigos», añadió.

El centrocampista, inevitablemente, tiene presente que puede estar ante el final, aunque no le afecte. «Lo tienes en la cabeza. En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, puedo vivir muy bien con ella. Intentaré estar aquí hasta el final y si no pues estaré feliz sin el fútbol después. Pero ojalá que tarde más», reiteró.

Kroos se desmarcó de las palabras de Jens Lehmann, que sostuvo que la Roja era un equipo con «poca experiencia, de juveniles». «Lehmann no nos representa. Siempre tiene una opinión diferente. Tiene jugadores con experiencia: Morata, Rodri, Nacho, Carvajal... No es verdad lo que dice, esperamos una España muy top. Juegan muy bien, pero nosotros también. Será bonito», concluyó.