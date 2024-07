Carlos Latre celebra sus 25 años de carrera con 'Inimitable'

En el año 1999, con apenas 18 años, un joven Carlos Latre inició en la radio su trayectoria en los medios de comunicación. Solo unos meses después, a los 19, ya formaba parte de uno de los programas de televisión de más éxito de la historia de nuestro país, Crónicas Marcianas.

Gracias a sus camaleónicas imitaciones de personajes como la Pantoja de Puerto Rico, la bruja Lola o el cantante David Bisbal y a su carisma interpretando a personajes originales como la becaria Bea, a su participación en este espacio le seguiría una prolífica carrera en la pequeña pantalla.

A lo largo de su extensa carrera sobre los escenarios, Latre compagina sus participaciones en programas y series líderes de audiencia como Polònia, Crackovia y Tu cara me suena con largas giras teatrales con las que ha recorrido España de punta a punta. Además, su enorme talento también le ha llevado hasta Estados Unidos, convirtiéndose en el primer cómico español en trabajar en la CBS junto al polifacético James Corden.

Latre ha sido galardonado con una larga lista de premios entre los que se encuentran un TP de Oro, mejor programa de variedades, Crónicas Marcianas; un Laurel de Oro México-España al Mejor profesional de TV o el Mérito a las Artes de la Diputación de Castellón.

Además, fue el presentador del evento organizado por Federación Española de Futbol para la recepción de la selección española en las fiestas convocadas en Madrid con motivo de la Eurocopa (2008) y el Mundial de Sudáfrica (2010).

Este año, ha llegado el momento de celebrar por todo lo alto sus 25 años de carrera en el mundo del espectáculo con un especial original Movistar Plus+ que se estrenará el próximo 23 de julio a la plataforma digitall. En Carlos Latre. Inimitable, el actor repasará toda su trayectoria en un show protagonizado por él mismo que se grabará con público en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid.

Este especial, producido en colaboración de Ertal Entertainment, incluirá actuaciones de artistas vinculados a la vida y carrera de Latre como los hermanos Estopa y contará con invitados de excepción como Antonio Banderas, Santiago Segura o Camela. Las últimas entradas para esta gala ya están la venta.

Carlos Latre. Inimitable es una producción de Movistar Plus+ con la colaboración de Ertal Entertainment. Con este proyecto, Movistar Plus+ sigue apostando por celebrar a las grandes figuras de nuestro humor como Gomaespuma, el reencuentro, Eugenio solo hay uno, Leo Harlem. 20 años no es nada....