Joselu: "Esperamos retirar a Toni Kroos"

Joselu Mato aseguró ayer, antes del esperado encuentro de cuartos contra Alemania, que quieren ganar al anfitrión y confían en tener un «extra de motivación» que compense el hecho de que jugarán en minoría en la grada. Además, añadió que esperan poder retirar a Toni Kroos, quien fue su compañero en el Real Madrid y que colgará las botas cuando finalice su periplo en esta Eurocopa.

«Esperemos retirar a Toni, le quiero pero creo que será su último partido. Es una pena que tengamos que despedir a Kroos así, pero ojalá que ganemos y sea el último partido de Toni. Por el bien nuestro», manifestó el delantero en rueda de prensa.

Destacó que, a nivel personal, fue un «placer» jugar con el mediocentro. «Refleja los valores del Madrid y del club, ha sido un amigo dentro del vestuario y he tenidos muchos consejos de él. Es fundamental para la selección alemana, lo ha sido para el Real Madrid, hay que tener mucho cuidado con él», avisó el atacante.

Alemania lleva más de tres décadas sin ganar a España en partido oficial, pero Joselu no quiere centrarse en ello. «En unos cuartos de final hay que controlar las emociones en todos los sentidos, no solo porque el rival no haya ganado a España en los últimos años. Va a ser muy duro, ellos juegan en casa y van a apretar con toda la afición, pero nos tiene que dar un extra de motivación», apeló el futbolista.

Por otro lado, al ser preguntado por su escaso papel en el torneo, le restó importancia. «Bueno, me preocupaba estar en la lista de 26. Lo demás, somos importantes todos en el aspecto que nos toca, para mí el día a día es lo que más importa en una concentración tan larga. Los momentos van a llegar, me quedo con que todos somos importantes. El día a día está siendo muy bueno y nos está llevando a conseguir lo que estamos consiguiendo», subrayó el punta.

Futuro

Tras confirmarse hace unos días que su futuro pasa por Catar, tras fichar por el Al-Gharafa, aseguró que este era el «momento oportuno» para este cambio de aires. «Agradecer al Madrid, al 'presi' (Florentino Pérez) y a José Ángel Sánchez por toda la implicación que tuvieron para intentar ayudarme para hacer la operación. Vienen muy buenos años en el Real Madrid, con jugadores muy jóvenes, la última fue una temporada increíble a nivel personal y colectivo y era el momento de dar este paso», se sinceró.

«Me mueven las ganas de seguir compitiendo, igual mi papel en el Real Madrid este curso no iba a ser igual que en el pasado. Me voy a jugar a un país muy bueno, el bienestar de mi familia e hijos será excelente. Con la edad que tengo, es el momento perfecto para dar ese paso», concluyó el jugador nacido en Stuttgart.