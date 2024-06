Goles con marca registrada

Los futbolistas Kylian Mbappé y Jude Bellingham libran un interesante duelo tanto en el césped como en los mercados comerciales al ser los dos únicos jugadores de la Eurocopa 2024 que han registrado el dibujo de la silueta de las celebraciones de sus tantos con vistas a operar en el mercado de la UE.

Estos ídolos de Francia e Inglaterra se han dirigido en los últimos meses a la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para reservarse el uso de las marcas de sus nombres y, lo que es más llamativo, los contornos de las icónicas poses que repiten tras sus goles, que les identifican entre los aficionados de los cinco continentes. El registro de estos dibujos para el mercado de los 27 les protege de que terceros puedan utilizar sus marcas escritas y gráficas para un aprovechamiento ilegítimo.

Mbappé ha sido el primero de los futbolistas en formalizar la protección de la celebración de su archiconocido gesto después de cada gol, detenido en seco con el rostro sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas.

A través de un despacho de abogados parisino, en 2020 tramitó la protección del signo gráfico con una combinación de blanco, negro y gris, y en febrero del presente 2024 volvió a hacerlo, pero con otra variante completamente en negro a excepción de sus brazos y manos con los pulgares levantados en blanco, lo que algunos interpretan como un guiño a su nuevo equipo, el Real Madrid.

Además de esta característica pose del galo, el para muchos mejor jugador del mundo ha demostrado estar bien asesorado en materia de propiedad intelectual (PI) y ha protegido siete marcas de su nombre y apellido, así como de las iniciales, para un amplio abanico de productos y servicios, que abarca desde los cosméticos, dentífricos, perfumería, trajes de buceo, joyería, material de encuadernación, paraguas, bolsas y artículos de viajes hasta ropa, calzado y juguetes.

La estrella de 'les Bleus' también ha registrado ante la EUIPO dos de sus citas más recordadas, «Moi tu m'parles pas d'age» (No me hables de la edad) y «Le football il a changé» (El fútbol ha cambiado), a las que se suma un dibujo en el que aparece el logotipo de una de las actividades solidarias en las que él es una de las cabezas visibles, bajo el lema We care for all.

En el caso de Jude Bellingham, el pasado abril, la marca deportiva que le viste, Adidas, registró por 10 años tanto sus iniciales, 'JB', como el contorno en negro de su emblemática celebración de sus dianas (brazos extendidos, piernas abiertas y mirada al frente) para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrería.

Mbappé y Bellingham compartirán vestuario y también van en paralelo en 'PI' abriendo el camino a otras estrellas que, del mismo modo que ellos, buscan diferenciarse de los demás con gestos o poses originales, que de paso les reportarán suculentos ingresos en mercadotecnia. Dos 'astros' que brillan con luz propia tanto dentro como fuera del verde.