Tudanca y Suárez animan a votar por la "Europa del futuro"

Borja Suárez, presidente provincial del PP, y Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, han hecho esta mañana un llamamiento a todos los burgaleses para que no se queden en casa y acudan a llenar las urnas en una jornada de ambos consideran fundamental para crear la "Europa del futuro".

Ambos líderes realizaron esas declaraciones tras depositar sus votos. Suárez, más madrugador, lo hacía a las 10,15 horas en el colegio Las Candelas, de la Barriada de la Inmaculada, y Tudanca, acompañado de la plana mayor de los socialistas burgaleses, una hora después en el centro educativo Isabel de Basilea, donde también votó Esther Peña, secretaria general de los socialistas burgaleses.

El presidente provincial del PP hacía ese llamadqa a participar porque «el mayor adversario de la democracia es siempre la abstención». Suárez, que se mostró confiado en el importante crecimiento de parlamentarios de su partido en Europa, cree necesario luchar por cuatro desafíos para todos los ciudadades de la Unión, como es la propia consolidación de las democracias, «porque se vive mejor en países con libertades, con igualdad, donde no hay territorios preferentes frente a otros, con derecho a la vivienda, a la cultura y a la familia». Pero además, destacó los desafíos en torno al desarrollo industrial y económico y la defensa del sector primario, «en ambos sectores la provincia de Burgos se juega mucho», afirmó.

- Foto: Iván LópezPor su parte, el secretario general del PSOECyL, destacó igualmente la importancia de acudir masivamente a llenar las urnas. Tudanca recordó «lo reciente que es la democracia en nuestros país» y que no es tan lejano el tiempo en el que en España no se podía votar en libertad. Por ese orgullo de lo conseguido, añadió, hay que votar porque «hay riesgos que creíamos olvidados, que creíamos pasados y pensábamos que no teníamos que volver a luchar por derechos conquistados, así que en estas elecciones europeas en las que no jugamos tanto hay que participar, participar y participar», reiteró.

Peña, por su parte, recordó que «Europa se juega su futuro y avanzar», por lo que animó también a todos los burgaleses a votar.

Los tres líderes políticos, por otra parte, agradecieron la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velan porque la jornada transcurra con normalidad, a los apoderados de los partidos y a todos los que colaboran en el buen funcionamiento electoral.

- Foto: Iván LópezPor lo que respecta a las votaciones, hasta estas horas, se desarrollan con normalidad emn la provincia, según la Subdelegación de Gobierno, que informa de que se han constituido sij incidentes el 100% de las 747 mesas en la provincia, a las 9:03 hora.

La primera ha sido la de Huerta de Rey, a las 8:02 minutos en el edificio de usos múltiples y casi al mismo tiempo se han constituido mesas en Barrios de Colina y Quintanilla Vivar.

En la capital, la primera ha sido la del Centro Cultural de Cortes; en Aranda de Duero, la ubicada en el IES Sandoval y Rojas, y en Miranda, en el CP Cervantes.

Como curiosidad, en el colegio Apóstol San Pablo de Burgos no se encontraba la lista de votantes para las cinco mesas. La Subdelegación había obtenido a través de la Oficina del Censo Electoral una copia y con medios propios se estaba llevando y de camino se han localizado el listado pudiendo iniciarse la votación con total normalidad.

En la provincia de Burgos son 747 las mesas electorales habilitadas y 298.114 los votantes llamados a votar en estos comicios europeos.

En estas elecciones, España elegirá 61 eurodiputados. En los últimos comicios europeos, celebrados en mayo de 2019, nuestro país escogió inicialmente a 54 representantes, que aumentaron a 59 tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El número global de eurodiputados pasará de 705 a 720 en la próxima legislatura.