Feijóo pide apoyo para aprobar la ley de Conciliación

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido el entendimiento con UGT en el 44 congreso confederal del sindicato, que se celebra en Barcelona hasta el miércoles, y ha pedido apoyo para "desbloquear la ley de conciliación" presentada por el PP en el Congreso.

Lo ha dicho este lunes durante la apertura del 44 congreso confederal en el que Pepe Álvarez opta a la reelección como secretario general del sindicato, y en el que también han participado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; los ministros Luis Planas, Jordi Hereu y Elma Saiz; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.

"Pudiera parecer que para mí estar en un congreso de UGT es jugar fuera de casa. Yo no concibo España así", ha afirmado Feijóo, que ha asegurado que ahora no tiene la mayoría para presidir España, pero ha señalado que cuando la tenga, trabajará con este sindicato.

Se trata de la primera vez que un líder de la oposición del PP participa en un congreso confederal de la UGT, y Feijóo ha sostenido que la mayoría de sus votantes son trabajadores, tras lo que ha deseado que los militantes del PP que sean afiliados de UGT "vayan convenciendo a este sindicato" de las políticas laborales de su partido.

"Si no lo hacen, que estoy convencido que de momento no tenemos mayoría para conseguirlo, cuando nos encontremos trabajando juntos sepan que voy a seguir persiguiendo entenderme con la UGT", y ha defendido que hacen falta políticas de Estado y gobiernos "para servir, no para servirse".

Mantener la relación con UGT

Feijóo ha asegurado que uno de los motivos por los que ha decidido asistir al congreso de UGT es porque "respeta y reconoce" la responsabilidad de los agentes sociales y porque los gobiernos del PP "han sembrado y han recogido frutos del diálogo social", tras lo que ha recordado los acuerdos con los exministros Javier Arenas, Manuel Pimentel y Fátima Báñez.

"Es una relación que me propongo mantenerla", ha afirmado el líder popular, que ha sostenido que durante los 30 años en los que lleva en la gestión pública ha tenido una relación "intensa" con UGT, aunque a veces "compleja", pero "enriquecedora" en el balance final, ha añadido.

Feijóo ha reivindicado la aprobación de una ley de conciliación para ampliar a 20 semanas los permisos de paternidad y maternidad, escuelas infantiles gratuitas en toda España y una mayor flexibilidad laboral para cuidar a los hijos, así como "un banco de horas como una jornada flexible".

Por otro lado, Feijóo ha señalado que la política fiscal actual "no redunda en beneficio del bienestar, sobre todo de las clases medias y de las clases más modestas", y ha criticado que pese a la inflación, no se ha rebajado el impuesto a la renta, por lo que considera que la renta real de los trabajadores ha subido menos que la inflación.

El líder del PP ha defendido que en España sean las mayorías las que vuelvan a tomar las grandes decisiones: "Nuestra política lleva mucho tiempo en manos de las minorías", y también ha afirmado que el triunfalismo económico es un error.

Paro, precariedad y altos precios

También considera un error "seguir hipotecando a las generaciones futuras", y ha calificado de tormenta perfecta el paro, la precariedad y los altos precios actuales que impiden a los jóvenes acceder a una vivienda, en sus palabras.

"La igualdad de todos los españoles y la redistribución de la riqueza deben estar por encima de cualquier otro interés", ha sostenido Feijóo, que ha defendido el aumento de las pensiones y también ha criticado que el Gobierno lleva cinco años, según él, sin hacer política sanitaria.

El líder de la oposición ha sostenido "la falta de confianza en España", y ha señalado que solo ha habido tres Presupuestos Generales del Estado (PGE) en seis años, y ha caído a la mitad la inversión extranjera, según sus datos.

Tras su intervención, el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, le ha agradecido sus palabras y le ha invitado a votar a favor o a abstenerse en una futura votación sobre la reducción de la jornada laboral: "No nos iría nada mal".