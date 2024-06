Ricky Rubio descarta ir a los Juegos Olímpicos

El base Ricky Rubio descartó este viernes ir a los Juegos Olímpicos de París de este verano al considerar que "no sería justo" después de no estar presente en la preparación y en el Preolímpico que la selección española disputará del 2 al 7 de julio en Valencia.

Rubio pidió no ser incluido en la lista para el Preolímpico, en el que los hombres dirigidos por Sergio Scariolo se verán las caras con Angola y Líbano como rivales en su grupo para acceder a las semifinales, disputando antes dos amistosos ante Italia (25 de junio en Madrid) y República Dominicana (28 de junio en Alicante).

"Lo tenía muy decidido durante la temporada. Me hubiese gustado ir, pero no me daba tiempo a estar al cien por cien", afirmó el jugador de El Masnou (Barcelona) en declaraciones a la prensa durante un acto celebrado con su fundación, The Ricky Rubio Foundation, sobre el papel de los ensayos clínicos en oncología.

Sobre los elegidos para representar a España durante los Juegos Olímpicos de París, dijo que "se lo ganará quien se lo tenga que ganar", pero que para él "esta es una época de reflexión" en el que debe decidir "si seguir o si no" jugando al baloncesto.

Ricky Rubio fichó por el Barça en febrero, con un contrato hasta final de temporada, aunque en su vuelta al club azulgrana, que esta temporada no ha levantado ningún título, no ha tenido las mejores sensaciones en la pista y, una vez finalizada la campaña, pidió no acudir a la selección y dejó abierto su futuro.

"Estoy bien. Es verdad que ha habido complicaciones y sabía que no iba a ser fácil. Me he querido alejar de las sensaciones que he tenido durante temporada para poder tener la mente libre y para saber exactamente dónde ir", concluyó.