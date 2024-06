Varga, "estable" tras romperse "varios huesos de la cara"

Entre la alarma, inconsciente en el suelo en el minuto 68 del partido ante Escocia tras una acción embarullada, un golpe y una caída dentro del área, el delantero de la selección húngara Barnabas Varga fue evacuado a un hospital de Stuttgart, donde está "estable" después de sufrir una "conmoción cerebral" y romperse "varios huesos de la cara", por los que será "probablemente" operado en las próximas horas.

Así lo explicó el último comunicado médico de la Federación de Fútbol de Hungría, que apuntó que "el delantero tiene más probabilidades de pasar por el quirófano" y que pasará la noche en el centro hospitalario, después de la alerta que surgió por su estado sobre el terreno de juego, cuando quedó tendido, conmocionado e inconsciente dentro del área pequeña del ataque húngaro, entre los gestos de preocupación de todos los presentes.

Rápidamente, sus compañeros y sus rivales alertaron de la situación a los servicios médicos para que salieran a toda velocidad para atender al jugador, que fue puesto de lado y después revisado por los doctores, ya con dos lonas alrededor de él, como ha ocurrido recientemente en otras situaciones parecidas en el fútbol, como en la Eurocopa 2024, cuando el danés Christian Eriksen se desvaneció en el estadio Parken de Copehague.

Después de unos cinco minutos de atención médica, subido en una camilla, aún con las lonas cubriendo al futbolista a los lados, Vargas fue evacuado del campo, entre los aplausos del público, y trasladado directamente a un hospital de Stuttgart. Era el minuto 74 del partido, que siguió su desarrollo. Una vez terminado, la primera información divulgada por la Federación de Fútbol de Hungría fue que el futbolista estaba en "estado estable".

"Lo más importante es que 'Barni' está bien. No sé si se estrelló contra el portero o con un defensa porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penalti o no. Lo que escuché a los jugadores es que Barni en ese momento parecía no estar consciente, por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado", explicó su entrenador, Marco Rossi, en rueda de prensa a la finalización del partido.

"También preocupados por el hecho de que los médicos llegaron un poco tarde porque probablemente no se percataron de que era un situación peligrosa. Pero ahora podemos decir, afortunadamente, que Barni no está bajo ningún tipo de riesgo. Probablemente será operado en las próximas horas. Si pasamos de ronda, sería baja", añadió el técnico.

"Estaba cerca de 'Barni' durante lo ocurrido, fue impactante, pero afortunadamente él está bien", señaló su compañero Ender Botka.

"Fue un momento muy terrible verlo así. Afortunadamente está mucho mejor. Probablemente le harán una cirugía menor, pero está estable, así que estamos presionando para que vuelva con nosotros lo antes posible", expresó, por su parte, Roland Sallai, su compañero en la selección húngara y designado mejor jugador del triunfo por 0-1 contra Escocia que mantiene las posibilidades de clasificación de su selección.

"Dedicamos la victoria a Barni. Esperamos que esté bien", expresó nada más terminar el partido Dominik Szoboszlai, centrocampista y referencia del equipo de Hungría.

También desde la selección francesa, con una foto con una camiseta del número '19' húngaro y el texto "grandes pensamientos" para Varga; Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid y del equipo galo, con un emoticono de corazón en su cuenta en 'X'; o Alemania, con un expresivo '¡recupérate pronto, Barnabás!' transmitieron su apoyo al atacante de Hungría.