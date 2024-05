El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto a los "estafados por Sánchez", a las familias con más dificultad para llegar a fin de mes y a los trabajadores, pero especialmente a la ciudadanía de regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias o Andalucía que "han visto que su voto ha sido para pagar los favores a los separatistas".

Ante un millar de simpatizantes y militantes del Partido Popular que se han congregado este sábado en el parque de la Constitución de Tomelloso (Ciudad Real), Feijóo ha cerrado un acto electoral en el que ha pedido acudir masivamente a las urnas el próximo 9 de junio y votar al PP para "poder presumir en cualquier lugar del mundo de que somos europeos" y lograr un Partido Popular Europeo fuerte.

Porque este partido, ha dicho, es el que "tiene más propuestas" para Europa y el que garantizará "la prosperidad de la economía", evitando que Europa pierda "el liderazgo económico en beneficio de otras regiones del mundo".

También ha apuntado que hay que acudir a las urnas para lograr que "Europa sea el lugar de mayor prosperidad del mundo" y ha recordado que "durante algún tiempo lo fue, pero otras naciones inmensas como China, India o Estados Unidos de Norteamérica nos están dejando un poco atrás".

El líder de los populares ha asegurado que el PP quiere ganar las elecciones para poner en la agenda europea el problema que tiene el sur de Europa con el agua, que "está sedienta y que cada vez lo estaremos más".

Al respecto, ha advertido de que "en Cataluña, en Elche y en Torrevieja, en Murcia, en todos los sitios se habla del agua, desde Cadaqués hasta Ayamonte tenemos un inmenso problema del agua, y lo cierto y verdad es que llevamos seis años perdidos sin adoptar medidas".

El presidente del PP se ha referido a la crisis abierta entre España y Argentina y ha pedido "mantener relaciones diplomáticas" porque, ha explicado, "es nuestra obligación no dejar tirados a los españoles y a nuestras empresas" que invierten en ese país "simplemente por un rifirrafe entre los presidentes del Gobierno".

En Tomelloso, Feijó ha lamentado que Pedro Sánchez se dedique a dividir el país y fracturar una sociedad cuando la política consiste en todo lo contrario y le ha recordado que su Gobierno "está cercado por presuntos casos de corrupción", por lo que insiste en "amordazar a los jueces, a los periodistas y a la oposición".

Y ha pedido que el 9 de junio no se fracture el voto para evitar lo que pasó el 23 de julio de 2023, cuando el voto se dividió. El 23 de junio "más de 11 millones votaron para que Sánchez se fuera", pero se votó a dos partidos, también a Vox. Si no hubiera ocurrido de este modo, ha dicho, el PP hubiera conseguido 190 escaños.

Ha sido en este punto en el que ha colado en el debate la ley de Amnistía que se aprobará la próxima semana. Ha enfatizado que si él mismo hubiera aceptado la ley de Amnistía, hoy habría llegado a Tomelloso siendo presidente del Gobierno. "Pero me hubiera quedado sin principios, aunque hubiera tenido un cargo. Y entre cargo y principios, elijo los principios", ha señalado.

"No queremos que un gobierno que no tiene mayoría aprueba la ley de amnistía. No tiene esa mayoría porque para aprobarla hay que modificar la Constitución, y para eso tenemos que votar todos los españoles. ¿Por qué no lo someten a un referéndum y después decidimos todos los españoles?", ha cuestionado.

En esta línea, ha retado a Sánchez a convocar elecciones: "Te vamos a decir que no, que no mereces ser presidente, y que España no merece un presidente como tú".