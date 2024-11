CEOE pide a la sociedad no "demonizar" el turismo

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León pide a la sociedad no "demonizar" al sector del turismo y apuesta por la "calidad" y la "innovación", a través del impulso de la inteligencia artificial, pero también de la mejora de la conectividad para que esta actividad pueda seguir creciendo, de forma sostenible, en la Comunidad.

En el marco de AR&PA y la Feria Internacional de Turismo Interior (Intur), que se celebra en Valladolid hasta el domingo, la patronal organizó la jornada 'De escuchar a hacer juntos, un turismo mejor', que fue inaugurada por el presidente de CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, y moderada por el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes (FECLAV), Jerónimo Fernández.

En su intervención, Aparicio apuntó que Castilla y León es un "referente" y el "número uno" en el turismo interior, pero reconoció que es necesario "seguir trabajando. "Hay que seguir perseverando porque realmente no está todo hecho pero se han dado pasos muy grandes para que Castilla y León sea esa referencia a nivel mundial de turismo", dijo. Además, pidió "cuidar" los recursos "endógenos" como el arte, la naturaleza o la gastronomía, que atraen a los visitantes, incluido los extranjeros.

De la misma forma, apeló a la colaboración entre los profesionales del sector, la sociedad, pero también la Junta de Castilla y León para buscar soluciones a los problemas que pueda acarrear la llegada de visitantes. "Yo creo que ahora mismo hay que ser muy consecuentes, ha sido unos años francamente espectaculares", dijo en los que España batió récord en la llegada de turistas. También, remarcó el papel que deben jugar las universidades para impulsar un segmento como la enseñanza del español en la Comunidad. Con todo ello, añadió, el turismo se podrá convertir en un "referente" como el automóvil.

Crecimiento sostenible

Por su parte, el presidente de la Federación Castellano y Leonesa de Agencias de Viajes, también responsable de la Comisión de Turismo de CEOE Castilla y León, aseguró que el resto es que el turismo represente en la Comunidad un 12 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), el mismo porcentaje que en España, según informa Ical.

"Todavía no estamos en esas cifras", dijo Jerónimo Fernández, al tiempo que señaló la importancia de no demonizar el turismo", dijo. No obstante, abogó por crecer de forma "sostenible" para que esta actividad mejore la economía de Castilla y León y de zonas, como las cuencas mineras, para las que aseguró es una "de las pocas opciones" que les quedan.

En su opinión, la Comunidad podría avanzar en la difusión del turismo industrial como hace Huelva con las minas del Río Tinto o Asturias para lograr una mayor actividad en León o Palencia. Además, señaló que el sector todavía tiene capacidad de crecimiento en la Comunidad, de la mano de actividades como los congresos y de experiencias que permitan ampliar las pernoctaciones como el Camino de Santiago. Además, defendió la continuidad de las agencias de viajes, ya que aseguró se han adaptado a internet y comercializan sus productos también de forma online.

Finalmente, Jerónimo Fernández pidió al Gobierno soluciones respecto del registro previsto en la normativa porque en su opinión pedir datos a los visitantes puede reducir la competitividad de España.