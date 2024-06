Una campeona de bajón, pero peligrosa como siempre

Decir España-Italia es mencionar un partido que ya es un clásico continental de selecciones. La 'Azzurra' ha formado parte del éxito y el fracaso de la Roja en casi toda su historia. Aunque sobre todo de lo segundo. Estos dos equipos se han visto las caras en las últimas cuatro Eurocopas. En 2008 los penaltis acabaron con los transalpinos, que también cayeron goleados en la final de 2012. Mientras, en 2016 se tomaron la revancha en octavos y en el último precedente dejaron al bloque entonces entrenado por Luis Enrique a un peldaño de la final. Como no podría ser de otra forma, el campeonato de Alemania volverá a enfrentar a dos bloques que mantienen una rivalidad histórica. Y esta vez se ven las caras en el llamado 'grupo de la muerte', en la segunda jornada, con, quizá, alguno de los dos con alguna necesidad de puntuar. El último precedente entre ambos data de las semifinales de la Liga de Naciones 2023. Allí se doctoró Luis de la Fuente, derrotando a Italia y luego ganando a Croacia para llevar a las vitrinas de la Federación un nuevo título 11 años después. Pero la 'Azzurra' ha cambiado de capitán desde entonces. Roberto Mancini se fue y el cargo lo asumió Luciano Spalletti. De momento, la selección transalpina no ha mutado demasiado tras el golpe de timón. El bloque duro del campeón de la Serie A con el Nápoles en la 22/23 sigue siendo el mismo, con Gianluigi Donnarumma bajo palos, defensores fijos y, aunque jóvenes, con experiencia en grandes citas como Alessandro Bastoni o Nicolo Barella como jefe de filas en la medular. El 'problema' lo tiene arriba, ya que no cuenta con un 'nueve' de garantías a la altura de la historia de la selección italiana. Giacomo Raspadori y Mateo Retegui son los llamados a ocupar una demarcación a la que también puede optar Gianluca Scamacca después de un curso fabuloso en la Atalanta. Queda también por comprobar si el técnico opta por un sistema de tres centrales, una suerte de 3-4-2-1, o alinea cuatro zagueros en un clásico 4-3-3. En su corta etapa en el cuadro nacional ha probado los dos dibujos y quizá los alterne según el oponente al que tenga que hacer frente. De hecho, España sufrió mucho en la Liga de Naciones para defender los centros laterales desde la izquierda, hueco que podría ocupar un Federico Dimarco que posee una gran zurda.