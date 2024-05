La comunidad clarisa de Belorado y Orduña ha denunciado al arzobispo de Burgos por violación del derecho de libre asociación recogido en el artículo 22 de la Constitución, no respetar el principio de libre separación, usurpación de la representación legal y abuso de poder. "Ninguna religión ni confesión está por encima de la ley civil y de la Constitución", sostiene José Ceacero, que ha atendido hoy a los medios de comunicación a las puertas del convento burgalés de La Bretonera.

Entienden, según explica este integrante de la Pía Unión de San Pablo Apóstol, que el nombramiento de Mario Iceta como comisario pontificio por parte de la Santa Sede, con poderes sobre los tres monasterios de Belorado, Orduña y Vitoria, no es válido y que como ellas "no están fuera de su jurisdicción" no tienen "obligación ninguna" de hablar con él ni de recibirle. "Es como si viene el arzobispo de Canterbury", apunta Ceacero, que también confirma que Sor Isabel de la Trinidad ha recibido el burofax en el que la Diócesis de Burgos le comunica la finalización de su mandato.

El ayudante del obispo excomulgado Pablo de Rojas insiste en que los inmuebles pertenecen a la comunidad Monasterio de Santa Clara de Belorado, que no se ha disuelto y que conserva su personalidad jurídica y los bienes a ella asociados. "En el momento en que ellas, libre y voluntariamente, se separaron de la confesión Católicos, con notificación fehaciente al señor Iceta el 14 de mayo, si quieren algo, que vayan a los tribunales, pero no pueden imponer el Derecho Canónico porque se han separado de su jurisdicción ", concluye.

José Ceacero, ayudante del falso obispo Pablo de Rojas. - Foto: Alberto Rodrigo

Con respecto a la presencia de miembros de la Pía Unión en el interior del convento que son los que ofician las ceremonias religiosas, hoy mismo las correspondientes a la festividad del Corpus Christi, Ceacero asegura que permanecerán mientras que en la religiosa requieran de su asistencia puesto que ella es como mujeres no pueden dar misa.

(Habrá ampliación)