No tuvieron demasiada suerte. Fueron sorprendidos mientras asaltaban la farmacia, lograron huir, pero no muy lejos. De manera que no les dio tiempo a cambiarse de ropa. Y cuando los agentes de la Policía Nacional los sorprendieron esa misma noche se percataron de que el atuendo que llevaban los ladrones era el mismo que el que portaban en la grabación de las cámaras de seguridad de la botica. La prueba irrefutable de que habían sido ellos. Por fortuna el robo se quedó en tentativa y eso les ha salvado de una pena mayor. El juzgado de lo penal 3 de Burgos los ha condenado a un año de prisión por un delito de robo con fuerza.

El asalto frustrado tuvo lugar en la madrugada del 21 de noviembre de 2019. Los dos acusados acudieron a la farmacia situada en el número 101 de la carretera de Poza, en el barrio de Villímar. Con ánimo de apoderarse de los bienes que se hallaban en su interior «procedieron a manipular la persiana metálica para, posteriormente, forzar la puerta de entrada». Sin embargo, se vieron obligados a huir del lugar después de ser sorprendidos por los vecinos.

La Policía Nacional movilizó varias dotaciones para dar con los asaltantes. Lo primero que hicieron los agentes fue acudir a la farmacia, donde los propietarios les mostraron las imágenes que habían captado del momento de los hechos, con lo que en ese instante pudieron ver qué aspecto y cómo iban vestidos los delincuentes.

El dispositivo de búsqueda de los ladrones dio sus frutos horas más tarde, cuando una patrulla localizó un vehículo con los sospechosos en su interior. Durante el juicio, uno de los policías que les detuvo declaró que en las grabaciones de la farmacia pudieron ver cómo pasaba un coche idéntico al que ocupaban los ladrones en el momento del arresto. Asimismo, les reconoció «sin ningún género de duda» porque llevaban las mismas vestimentas que cuando perpetraron el robo, aunque ya se habían quitado los pasamontañas.

Los dos condenados recurrieron la sentencia en la Audiencia, pero el tribunal provincial ha confirmado el fallo. Uno de ellos, el que sí acudió a la vista oral, alegó que no se acordaba de nada porque en esa época consumía drogas, «lo cual no descarta su participación», subraya la sentencia. El otro acusado ni siquiera se presentó al juicio, pero alegó que él no tenía ánimo de lucro y que solo se le podía atribuir un delito de daños, por los desperfectos en la persiana y la puerta. Pero no coló y ha sido condenado por tentativa de robo.