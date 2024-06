El Grupo Municipal del PSOE ha querido hacer balance del primer año de Gobierno del PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos. Su portavoz, Daniel de la Rosa, arropado por sus concejales, ha querido elegir como escenario la plaza España, donde se levanta el Mercado Norte provisional. En su intervención ha asegurado que el bipartito no ha impulsado ni un solo proyecto que no hubiera sido aprobado en el mandato anterior y, los que no le han gustado directamente los ha dejado en un cajón como Burgos Río, la ampliación del Archivo de Castilfalé, el centro de biodiversidad, o la remodelación de la calle Alfonso VIII. "Tienen una verdadera obsesión por borrar lo que hicimos. La prueba es que han desmantelado la Sociedad de Promoción", señaló, al tiempo que se congratuló de que rectificara y siguiera adelante con el proyecto del nuevo Mercado Norte.

Una vez más reiteró que la alcaldesa, Cristina Ayala, está "sometida a Vox porque está cómoda con esta situación." "Cada vez es más difícil diferenciar al PP de Vox y eso es así porque en el fondo comparten la misma política, la misma ideología". De nuevo volvió a plantear que no tiene que seguir ligada a Vox y puede "romper la coalición" y gobernar en solitario y con apoyos puntuales de los socialistas.

En opinión de Daniel de la Rosa, la Alcaldía se ha convertido en "un búnker" y se comprometió a seguir trabajando desde la oposición para impulsar proyectos de ciudad como el citado Mercado Norte, la disolución de los consorcios o la Capitalidad Europea de la Cultura.