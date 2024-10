El apocalíptico escenario que se relató hace un año, tanto a nivel técnico como político, para justificar una subida del recibo del agua del 9,5% ha resultado no serlo tanto. Ni la sociedad municipal cerró con pérdidas el ejercicio 2023 (obtuvo un beneficio de 2,4 millones de euros) ni el Plan Financiero que urgía pedir dos créditos por valor de 33,67 millones de euros en los años 2024 y 2025 estuvo demasiado atinado.

Un año después, Aguas de Burgos rectifica su propio Plan Financiero y ahora habla de que la viabilidad económica y las multimillonarias inversiones están garantizadas con la petición de dos créditos por valor de 23,6 millones. Es decir, se reconoce ahora que se necesitan diez millones menos ya que la tesorería de la Sociedad, tras años y años de superávit y tras haberse dicho todo lo contrario, tiene recursos de sobra para asumir estos desembolsos.

Dicho de otra manera, Aguas no tendrá que solicitar ningún préstamo ni en este 2024 ni en 2025 y las operaciones con las entidades financieras se dejan para los ejercicios 2026 y 2027. Eso, en el supuesto, para nada descartable, de que la Sociedad Municipal se vuelva a rectificar a sí mismo.

La petición de los préstamos, primero anunciados de 33,67 millones y ahora rebajados a 23,6 (aunque sin solicitar), sirvieron ya el año pasado para justificar el 'tasazo' y son también uno de los argumentos que utiliza la Sociedad para defender ante particulares y empresas que en los próximos ejercicios va a seguir subiendo el recibo. El próximo año, tal y como anticipó este periódico la semana pasada, la factura subirá una 4,35%.

Aguas también se ha visto obligada a revisar su Plan de Inversiones ante el reconocimiento de que lo van a poder cumplir en los plazos marcados. Se reconoce ahora lo que tantas veces se ha negado en los últimos meses ya que se cifra la ejecución de inversiones en este 2024 en algo más de 7,8 millones de euros. Es decir, muy lejos de los 14,3 millones de los que se hablaba hace un año.

Lo realmente sorprendente es que para explicar que no se va a conseguir el objetivo se detalle, casi como si hubiera sido algo imprevisible o no se pudiera haber sabido hace un año, que «las inversiones llevan consigo la elaboración de proyectos, memorias y pliegos que si bien, son necesarios para la evaluación y correcta ejecución de la actuaciones, llevan aparejado un tiempo de desarrollo que no permite el inicio de la ejecución de manera inmediata».

El Plan Financiero recoge una previsión de aumento de los ingresos del 3% y no del 4,35% que sube la tasa ya que se prevé un descenso del consumo.

Se avanza que la tasa subirá entre 2026 y 2028 el IPC más el 1,25% lo que supone rebajar en un 0,25% la planificación que se estableció en el Plan Financiero que se aprobó hace un año.