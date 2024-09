El Leyma Coruña y el Força Lleida rompieron todos los moldes el curso pasado formando una pareja de equipos ascendidos que nadie pudo adivinar al comienzo de la campaña. El San Pablo y el Estudiantes parecían los grandes favoritos entonces, pero una vez más se estamparon en la Final Four y vivieron la crueldad de la LEB Oro en sus carnes.

Un año después, madrileños y burgaleses vuelven a aparecer en la lista de máximos candidatos al disponer de un presupuesto que supera al de la mayoría de sus competidores, sin embargo, ya no tienen tantas fichas en su casilla. Este año las apuestas están mucho más repartidas: Palencia, Obradoiro, Betis y Fuenlabrada son nombres que el curso pasado no aparecieron y que han provocado que un tercio de los equipos participantes tengan como objetivo alcanzar el primer puesto y, con ello, ascender de manera directa a la máxima categoría.

El Palencia y el Obradoiro son los dos equipos que descendieron de la ACBy, por lo tanto, son los primeros a los que se mira cuando se habla de alcanzar dicha categoría. Ambos han formado proyectos prometedores para regresar a la élite por la vía rápida, pero la paciencia puede jugar en su contra al ser los que más necesidad tienen de curar sus heridas. Los palentinos, con Luís Guil a los mandos, han fichado al pívot Cameron Krutwig del Força Lleida, que debe de ser su estrella. Los gallegos, por su parte, no tendrán a Moncho Fernández en su banquillo tras casi tres lustros y, con Gonzalo Rodríguez como sustituto, han firmado un mercado ambicioso con el exjugador del Alicante Brad Davison y Sergi Quintela, que ha cambiado el Breogán por su gran rival.

Las dos apuestas más arriesgadas las han hecho el Real Betis y el Fuenlabrada, que el curso pasado vivieron un infierno extradeportivo que les pasó factura en la pista. Ahora, con más capacidad económica y, sobre todo, estabilidad, ambos han tirado la casa por la ventana, aunque los que han hecho más ruido son los de Sevilla con fichajes de grandes nombres como Benite o Renfroe.

La segunda fila. Detrás de los candidatos principales llegan una serie de equipos cuyo objetivo es meterse en una fiesta a la que no parecen invitados. Son esos clubes que se fijan como reto llegar al play off y dar la campanada en las eliminatorias. El propio Tizona es uno de ellos y quizá el que lidera esa lista; pero también entra el Gipuzkoa Basket, que precisamente se quedó a un solo partido de la Final Four el curso pasado tras caer en El Plantío; el Real Valladolid de Lolo Encinas o elAlicante, otro con ganas de sorprender.