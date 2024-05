Desde hace unos años se ha puesto el foco en la lucha contra los delitos de odio. Una tipología penal sobre la que existe una concienciación cada vez mayor, algo que se ve reflejado en las cifras de denuncias. Burgos, no obstante, sigue siendo una ciudad donde estas infracciones son muy residuales, tal y como confirman las estadísticas del Ministerio del Interior.

Sobre el tratamiento y la casuística de los casos se ha debatido esta mañana en el salón de actos de la Fundación Círculo en una jornada en la que han participado profesionales que han explicado las variantes de estos delitos de odio.

El comisario provincial, Jesús Nogales, ha señalado que pese a no ser muy numerosos, el acoso y las amenazas a personas por el hecho de tener una orientaciónj sexual o un origen diferente son "muy graves" y, por tanto, "requieren de un tratamiento especial". A su juicio, el hecho de que en los últimos años hayan aumentado las denuncias no es indicativo de que haya más, sino de que se denuncian más. "Hay comportamientos que antes estaban normalizados y que no lo eran en absoluto. Ahora, por suerte, se denuncian".

Pedro de la Fuente, subdelegado del Gobierno en Burgos, también ha participado en la jornada. En su intervención, ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la sensibilización entre la ciudadanía sobre este tipo de delitos, a la vez que ha pedido respeto para la diversidad. "Las víctimas deben sentir que reciben el apoyo, la respuesta y el trato que merecen", ha señalado.

Esta actividad se ha organizado para mejorar la prevención de las conductas relacionadas con la intolerancia y la discriminación y que representantes de colectivos que puedan ser víctimas de este tipo de delitos puedan dar a conocer sus inquietudes, sus necesidades y aportar sus puntos de vista.

La jornada ha reunido a seis profesionales que explican las distintas variantes de los delitos de odio. Selene de la Fuente, técnica de Igualdad de Trato y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano; Rosario García y Emma Ruiz, técnicas de Empleo de COCEMFE Burgos; la fiscal delegada contra los delitos de odio y discriminación en la Fiscalía Provincial de Burgos, Gemma Tarancón; Marta Márquez, del equipo de prevención de Proyecto Hombre Burgos Fundación Candeal'. El activista Nuño Bol Quindóz por parte de Espacio Seguro LGTBIQA+ Burgos, y Ana Romo Escribano, técnica de formación en el Proyecto Siracxen de ACCEM.