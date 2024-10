Los alcaldes del Alfoz de Burgos coinciden en que las necesidades de los municipios «han cambiado con respecto a hace 20 años» y que el hecho de que el número de usuarios haya aumentado obliga a reorganizar algunas rutas de autobús. Una de las grandes demandas a la Junta se centra en que el metropolitano se extienda también a los fines de semana y que así los pueblos no tengan que contratar otras líneas por su cuenta para dar el servicio a sus vecinos. El viernes se reunieron con la directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, para planificar las actuaciones que se llevarán a cabo puesto que «la prioridad es avanzar en el diseño de un nuevo modelo de movilidad» en la Comunidad.

El pasado 7 de octubre se firmó un protocolo -a cuatro años vista- entre la Consejería de Movilidad y el Ayuntamiento capitalino con el fin de darle un impulso a este servicio y que, además, se implementen medidas de digitalización como marquesinas inteligentes o datos en vivo. La intención en este momento pasa por escuchar las demandas y las necesidades de todos los actores para que de cara al año que viene se puedan sacar a información pública los anteproyectos de explotación de las concesiones.

«Se van a incorporar nuevas líneas basándose en lo anterior y se tendrá en cuenta a aquellos pueblos que no tienen el servicio», explica Juanjo Martínez, alcalde de Villariezo. Durante la reunión no les concretaron las actuaciones que se prevén llevar a cabo y más bien se trató de poner cuestiones en común para resolver esos problemas con los que se encuentran los habitantes de los municipios del Alfoz en los desplazamientos.

En el caso de Cardeñadijo no les ha quedado más remedio que poner autobuses por su cuenta los sábados por la tarde y por la noche para que los chavales puedan acudir a la capital, manifiesta la alcaldesa, Mariela Grijalvo. «Los vecinos de los pueblos también se mueven los fines de semana, no solo de lunes a viernes, y ahora los ayuntamientos se hacen cargo íntegramente», expone Martínez. Otro ejemplo de que a los municipios no les queda ahora más remedio que buscarse la vida para los días no lectivos se encuentra en Modúbar de la Emparedada, donde este periódico hizo un reportaje a principios de años sobre el taxi que paga el Ayuntamiento para llevar los sábados a los jóvenes a Burgos.

Uno de los aspectos en los que insistieron tanto Martínez como Purificación Ortega, alcaldesa de Villagonzalo Pedernales, fue en el autobús de primera hora de la mañana para ir a la universidad y otros centros de estudios de la capital. «En el de las 8 y media nos ayuda económicamente la Junta y ese va al cien por cien, por lo que decidimos poner otro a las 7 y media entre Arcos, Villagonzalo y Villariezo que lo pagamos íntegramente los pueblos», detallan. Trasladaron su queja y confían en que se solucione. «Hay que mirar con los ojos actuales lo que se hizo hace 20 años, tenemos demanda», asegura el regidor de Villariezo. Lo que aportan los ayuntamientos al año ronda entre los 10.000 y los 20.000 euros, dependiendo de los habitantes.

En el caso de Quintanadueñas, Gerardo Bilbao, expone que lo que le parece «terrible» es que el autobús del polígono va muchas veces vacío y no lo pueden aprovechar los vecinos de la localidad. «Entra en el municipio porque tres partes de la rotonda de La Galería es Quintanadueñas y saldría rentable esa línea», afirma. «Realmente estamos pegados», añade. En ese sentido, la alcaldesa de Villagonzalo recuerda que otros buses están parados 15 minutos en sitios como Villatoro y se pueden aprovechar más. «Creo que el convenio buscará acercar más a los pueblos esas últimas paradas de los autobuses en la ciudad», comenta la alcaldesa.

El servicio se presta en las localidades de Albillos, Alfoz de Quintanadueñas, Arcos, Buniel, Burgos, Carcedo de Burgos, Cardeñadijo, Cardeñajimeno, Castrillo del Val, Cavia, Cayuela, Cogollos, Ibeas de Juarros, Merindad de Río Ubierna, Modúbar de la Emparedada, Quintanaortuño, Quintanilla Vivar, Revillarruz, Saldaña de Burgos, San Mamés de Burgos, Sarracín, Sotragero, Valdorros, Villagonzalo Pedernales, Villalbilla de Burgos y Villariezo. Cuentan con un total de 8 rutas y 18 autobuses. Durante el 2023 lo emplearon 67.000 burgaleses, mientras que en los seis primeros meses de este año ya lo han utilizado 47.600. Ese aumento de demanda refleja bien que cada vez tiene más éxito y que las líneas deben evolucionar en función de los nuevos hábitos de la sociedad.