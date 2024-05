La falta de tráfico comercial tiene sus consecuencias a corto, medio y largo plazo para Villafría, una infraestructura enclaustrada en este momento en un callejón de sentido único y sin aparente salida más allá de convertirse en un referente de la formación aeronáutica.

Sin vuelos no hay actividad y sin actividad no hay inversiones. Esa es la ecuación aplicada por Aena para descartar actualmente las actuaciones planteadas hace ya cuatro años en su Plan Director del Aeropuerto. Una circunstancia que supone la puntilla para la infraestructura porque la situación no tiene visos de cambiar, ya sea desde un punto de vista político, estratégico o económico.

El organismo estatal que gestiona esta dotación advierte en la consulta realizada por este periódico que el mencionado documento elaborado en 2020 no es, en sí mismo, un plan de inversión de obligado cumplimiento y tampoco establece un horizonte temporal definido.Sin embargo, sí dibuja la hoja de ruta a seguir en la planificación aeroportuaria y en él se describen las inversiones que deberían ejecutarse «si la actividad del aeródromo en cuestión alcanzase su desarrollo previsible».

Esa es la clave del asunto. El aeropuerto de Burgos no se ha desarrollado de la manera esperada. De hecho, no se ha desarrollado. Incluso, su propuesta comercial ha involucionado hasta extinguirse y acumula dos años y medio en barbecho, por lo que el resto de actores -principales y secundarios- también salen de escena.

