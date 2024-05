El Partido Popular pospondrá la vigencia de los motores de combustión en los vehículos que se fabriquen en Europa, fijada para el año 2035, y apostará por su continuidad en las calles y carreteras desarrollando las alternativas de los combustibles sintéticos y también del coche eléctrico, "ambas compatibles con el medio ambiente"

Así lo defendió esta mañana en un acto de campaña en Burgos la cabeza de lista de la candidatura del PP a las elecciones al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que se mostró muy crítica contra la prohibición de los motores de combustión para el año 2035 fijada por Europa, decisión que -recordó- no contó con el voto de los populares europeos. "El Gobierno no puede pretender hacer imposiciones y no buscar alternativas", sentenció.

Monserrat explicó que el sector de la automoción es clave para España (pues es el segundo fabricante de Europa) y también para la industria burgalesa, por la riqueza y los puestos de trabajo que genera. "Los datos de venta de coches eléctricos son muy malos y no me extraña, porque no se está ayudando a las familias a la compra ni tampoco se están poniendo postes eléctricos en España".

La líder popular, que estuvo acompañada en el acto electoral por el candidato del PP de Castilla y León a Bruselas, Raúl de la Hoz, y por el consejero de Sanidad, el burgalés Alejandro Vázquez, aseguró que el PP defenderá los intereses del campo burgalés en Europa por encima de las "imposiciones", "criminalización de sectores" y "empobrecimiento" alentados desde el PSOE. Mencionó, en este sentido, la situación creada por la prohibición de la caza del lobo. "El PSOE protege al lobo y desprotege a los ganaderos". El pasado año se perdieron 13.000 cabezas de ganado por sus ataques en España, "poniendo en crisis a la ganadería de esta provincia y toda Castilla y León".

Muy crítica se mostró contra la candidata del PSOE, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cuestionando lo que ha hecho por el mundo rural como máxima responsable del Reto Demográfico. "No ha hecho absolutamente nada, ha criminalizado al sector primario como si fuera el culpable del cambio climático". En este sentido, la candidata abogó por la flexibilización de las medidas que se están imponiendo a los agricultores. "Nos comprometemos a rebajar la burocracia asfixiante que sufren los agricultores y ganaderos, que no son una gestoría y no pueden dedicar horas y horas a hacer papeles". El PP, añadió Montserrat, luchará contra la competencia desleal en el campo y exigirá que todos los productos agrícolas importados cumplan las mismas exigencias que exige Europa para los que se producen en su territorio.

Recordó, asimismo, que su partido evitó con una enmienda en el Parlamento Europeo que todas las botellas de vino lucieran una etiqueta en la que se decía que el vino "era cancerígeno". "El PSOE quería que pusiéramos las mismas etiquetas de los paquetes de tabaco en las botellas de vino, lo que hubiera supuesto la ruina de un sector tan importante en Castilla y León".