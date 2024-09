Leire V.C. nunca podrá olvidar la madrugada del 15 de julio de 2018 cuando su rueda salió ligeramente de la carretera y volcó su vehículo. Volvía a Medina de Pomar de las fiestas de Castresana de Losa con quien ahora es su pareja y su «amiga del alma», Raquel Martínez, de 25 años, que perdió la vida en el acto. Cuando el coche se detuvo se giró y les dijo«qué susto chicos», pero «no había nadie». Ambos salieron despedidos. Iban sin cinturón de seguridad. Cuando un guardia civil le dijo que su «mitad» había fallecido, sufrió «un ataque de ansiedad pensando que había matado a mi amiga y que era una asesina». De allí fue directa al hospital y después se tuvo que medicar, «porque cada vez que me despertaba me quería morir». Arrepentida afirma que «he hecho cosas mal, con repercusiones horribles, pero no me considero mala persona».

Aún no lo ha superado. «Me autocastigo mucho, porque sé que a mi amiga no me la van a devolver». Llora de nuevo durante una entrevista con DB, en la que quiere relatar las «duras consecuencias» que ha sufrido por conducir bajo los efectos de alcohol y drogas aquella mañana y lanzar un mensaje claro a quienes lo hacen:«que se lo piensen dos veces». «Hay una edad en la que piensas que nada te puede pasar, pero nos puede pasar a cualquiera». Ese cualquiera fue ella. Tenía 23 años. Ahora, con 29, un hijo de tres años y otro que viene en camino, ha dado un giro a su vida. Desde los 16 hasta los 25 fumaba marihuana todos los días. Ahora ya no la toca y su principal deseo es que su hijo tampoco lo haga jamás.

«La gente ha de tener claro que parece una tontería haberse tomado dos cubatas, porque te sientes bien, pero claro que influye. Deben darse cuenta de que si beben o fuman marihuana, no deben coger el coche», recomienda. Aquellos cubatas que dejó de beber unas horas antes de marchar para casa, la marihuana, quizás la cocaína del día anterior -que aún circulaba por su sangre- y el cansancio de haber pasado doce horas trabajando en una boda aquel sábado y después irse otra vez de fiesta -ya había salido el viernes- mermaron su capacidad de conducción. «Ahora si veo que está mal coger así el coche. Soy antidroga total», afirma.

El pasado año fue condenada a 3 años y 3 meses de prisión por un delito de conducción bajo los efectos de la alcoholemia, un delito de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones. Solo acusó el fiscal. Los padres de su amiga no se sumaron a la causa, pero ella nunca ha podido «volverles a mirar a la cara». Admite que «en el juzgado me trataban como una asesina, pero mi familia y amigos me han apoyado mucho». Con la condena ya definitiva, su abogado intentó evitarle la entrada en prisión, pero rechazaron su recurso. Ingresó en la de Nanclares de Oca «acojonada» durante poco más de un mes el pasado mayo.

