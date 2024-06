Campofrío Frescos reduce casi a la mitad el uso de gas natural

Un descenso del 40 por ciento en el consumo de gas natural. Ese es el hito obtenido en las instalaciones de Campofrío Frescos, en el polígono de Villaloquéjar de Burgos -que cuenta con un matadero de porcino, una sala de despiece y fileteado-, donde la compañía se encuentra inmersa en un proceso de transición hacia un modelo de negocio basado en la economía circular, para lo que ha impulsado diversas iniciativas orientadas a la transformación de residuos en biogás para el autoconsumo.

«El principal reto de la industria alimentaria es conseguir que el impacto de su actividad sea neutro y, precisamente con este propósito, nos hemos comprometido a alcanzar un modelo de producción regenerativo y circular, donde la gestión eficiente de subproductos y residuos juega un papel fundamental», señala Diego Durán, director Industrial de Campofrío Frescos.

El proceso de elaboración de cárnicos produce desperdicios, como lodos de depuradora y otros subproductos, que son susceptibles de aprovechamiento para producir energía.

Así, a finales de 2023, Campofrío Frescos ponía en marcha una iniciativa de generación de energía para el autoconsumo que se sustenta sobre la transformación de sus residuos en biogás, para la posterior utilización de esta energía en sus procesos de producción.

Se trata de un proyecto reconocido con varios Galardones"

El biogás es un tipo de gas renovable obtenido a partir de los desechos orgánicos de industrias como la agroalimentaria. Allí donde hay materia orgánica que se descompone, o biodegradable, es posible conseguir este biocombustible que aporta numerosas ventajas, entre las que destacan su componente renovable y limpio, así como su uso cíclico.

sinergia de kilómetro cero. El proyecto, desarrollado en colaboración con la empresa Biogasnalia (Grupo Ecoalia), que cuenta con una planta de biometanización por digestión anaerobia próxima a las instalaciones de la compañía cárnica, minimiza el transporte y crea una sinergia de kilómetro cero.

El proceso comienza con el envío de los lodos de la depuradora y los subproductos de Campofrío Frescos a la planta de Biogasnalia. Allí, estos residuos se tratan y convierten en biogás, que luego se devuelve a la compañía a través de una tubería subterránea de más de 700 metros de longitud que conecta ambas instalaciones.

«Utilizamos el biogás generado para autoconsumo, empleándolo en actividades clave de nuestras operaciones, tales como calentar agua, escaldar y limpiar, siendo capaces de cubrir más del 40 por ciento de la demanda de gas necesaria para nuestros procesos», explica Durán.

En concreto, esta iniciativa permite a Campofrío Frescos generar 12.000 Mwh de energía térmica al año, lo que supone una reducción en ese período de 2.155 toneladas de emisiones de CO2. Con esos 12.000 MWh se cubren más del 40 por ciento de la demanda de gas que la planta necesita en sus procesos productivos.

De este modo, el impacto económico de la medida está directamente relacionado con el ahorro en la compra de energía, gracias a la que se produce internamente dependiente del precio del MWh en el mercado de gas.

La meta es lograr una actividad de impacto neutro"

El proyecto de biogás -recientemente reconocido con el galardón a las 100 Mejores Ideas de Actualidad Económica y con el Premio Polígono Circular de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV), en la categoría Mejor práctica de Economía Circular en gran empresa- forma parte del compromiso de la compañía con la sostenibilidad medioambiental, para el que ha implementado otras acciones entre las que destaca la instalación de paneles solares en el 70 por ciento de sus cubiertas con las que, en el último año, solventó el 14 por ciento de su demanda eléctrica.

Asimismo, en los próximos meses inaugurará una planta de fraccionamiento de la mucosa intestinal del cerdo para su transformación en heparina.

Un pacto por la economía circular

· Campofrío y Campofrío Frescos se adhieren a la iniciativa de la Junta de Castilla y León y se comprometen a fijar objetivos medibles e implementar acciones que contribuyan a un modelo de negocio regenerativo

Como parte de su compromiso con la protección del medio ambiente, Campofrío y Campofrío Frescos se han adherido al Pacto por la Economía Circular promovido por la Junta de Castilla y León que, en línea con las directrices de la Unión Europea, desea convertir a la región en un territorio competitivo e innovador, resiliente a los riesgos derivados del cambio climático.

En línea con su Estrategia de Economía Circular 2021-2030, la Junta invita a administraciones, entidades y empresas a suscribir la Declaración por la Economía Circular en Castilla y León y participar activamente en su desarrollo, estableciendo objetivos claros y medibles; implementando medidas concretas; y comprometiéndose a reportar los resultados obtenidos.

«Como empresas fuertemente vinculadas a Castilla y León, Campofrío y Campofrío Frescos comparten el objetivo de impulsar la competitividad de la región adoptando un modelo de gestión basado en la sostenibilidad como pilar esencial para potenciar un crecimiento respetuoso con el medio ambiente y el entorno», afirma Clara Hernández, directora de Medio Ambiente y Cambio Climático de Sigma en Europa.

Sigma es una compañía global líder en la industria alimentaria que produce, comercializa y distribuye alimentos mediante marcas de calidad, que incluyen carnes, quesos, yogures y otros alimentos refrigerados y congelados envasados. Posee un amplio porfolio de marcas líderes y cuenta con 65 plantas de producción que operan en 17 países en cuatro regiones clave: Europa, México, Estados Unidos y América Latina.

El objetivo es liderar esta transición en el sector alimentario"

En Europa, Sigma produce y comercializa sus productos bajo el nombre de marcas reconocidas como Campofrío, Navidul, Revilla, Aoste, Cochonou, Justin Bridou, Marcassou, Nobre o Stegeman o Caroli, Better Balance y Snack'In For You entre otras. Además, cuenta con una amplia variedad de categorías, como jamón cocido, pavo y pollo cocidos, jamón curado, salchichas, perritos calientes, comidas preparadas, patés y productos vegetales, que vende en múltiples regiones de Europa y exporta a más de 60 países de todo el mundo.

En la actualidad, cuatro centros de producción de Sigma están ubicados en Castilla y León. Por un lado, tiene dos fábricas de productos cárnicos elaborados de Campofrío en Burgos (La Bureba y Jamones Burgaleses), y una planta de producción de pizzas en Ólvega (Soria). Y, por otro, están las instalaciones de Campofrío Frescos, la unidad de cárnicos frescos del grupo, en el polígono de Villalonquéjar de Burgos.

Empeño conjunto

Con el objetivo de liderar la transición del sector alimentario hacia un modelo de producción basado en la economía circular, ambas empresas han implementado numerosas acciones. Entre las realizadas en los últimos años destaca el proyecto de revalorización del PET desarrollado en la planta de Campofrío en Ólvega, donde se ha conseguido que las bandejas alimentarias donde se envasan las pizzas incorporen material reciclado procedente de las mermas de fabricación. Con esta iniciativa, que cuenta con la certificación Retray de Ecosense, se estima que durante 2024 se reciclarán más de 100 toneladas de residuos de bandejas de PET.

Asimismo, el pasado año Campofrío puso en marcha un proyecto para la recuperación de residuos de envolturas de celulosa procedentes de la fabricación de salchichas, con el objetivo de evitar el depósito de estas tripas compostables en vertederos. Una iniciativa que proporcionó una nueva solución sostenible desde el punto de vista medioambiental para el tratamiento del 60% de las envolturas generadas.

Además, en los próximos meses la compañía inaugurará una planta de fraccionamiento de la mucosa intestinal del cerdo para su transformación en heparina.