Harris hace un llamamiento al voto joven

Los candidatos presidenciales a la Casa Blanca, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, han buscado este miércoles el voto de los electores en uno de los estados bisagra clave para las elecciones del próximo 5 de noviembre, Wisconsin.

La aspirante demócrata ha pedido el voto joven en la Universidad de Wisconsin, en la ciudad de Madison, mientras que Trump se ha vuelto a describir a sí mismo como un "protector de las mujeres".

Harris ha aprovechado su visita al complejo universitario para afirmar que le encanta cómo los jóvenes "están liderando la lucha para proteger nuestro planeta y nuestro futuro". "Para vosotros esto no es un asunto político. Es vuestra experiencia vivida y yo los veo. Y veo vuestro poder", ha afirmado.

La demócrata, que se ha mostrado "orgullosa" de los jóvenes, ha aseverado: "Vosotros, que crecisteis con simulacros de tiradores activos, estáis luchando para mantener seguras nuestras escuelas", según declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN.

"Vosotros, que ahora conocéis menos derechos que vuestras madres y abuelas, estáis defendiendo la libertad. Y lo que sé de vosotros es que estas cuestiones no son teóricas", ha agregado, al incidir en que esta población joven defiende temas como el cambio climático, el control de las armas o los derechos reproductivos.

El voto joven puede ser determinante para este estado clave. Con diez votos electorales, Wisconsin, junto a Michigan y Pensilvania, forma parte de lo que la política norteamericana conoce vulgarmente como "el muro azul", tradicionales feudos demócratas cuya pérdida ha desembocado invariablemente en un triunfo republicano en los comicios presidenciales.

"Tengo que protegerlas"

Por su parte, Donald Trump se ha presentado, tal y como hizo el mes pasado, como un "protector" de las mujeres. "Lo voy a hacer, les guste o no a las mujeres. Tengo que protegerlas. Voy a protegerlas de los migrantes que llegan. Voy a protegerlas de países extranjeros con misiles y muchas otras cosas", ha afirmado el republicano en un mitin en la ciudad de Green Bay, en el citado estado.

El magnate estadounidense ha dicho que sus asesores le dijeron que no mencionara esto. "'Por favor, no diga eso' ¿Por qué? 'Creemos que es muy inapropiado", ha relatado, al incidir en que quiere "proteger a las mujeres" de Estados Unidos.

El expresidente hizo estas declaraciones subido tras presentarse en el mitin un camión de basura con un chaleco de seguridad reflectante, con el fin de responder al presidente, Joe Biden, quien recientemente dijo que "la única basura que ve flotando son sus seguidores", en referencia a la polémica desatada por un chiste realizado por el comediante Tony Hinchcliffe en un mitin de Trump en el que calificó a Puerto Rico como una "isla de basura".

También se ha vuelto a desligar de la responsabilidad sobre dichos comentarios: "No sé quién es. Nunca lo he visto. Escuché que hizo una declaración, pero fue una declaración que él hizo. Es un comediante ¿qué les puedo decir? No sé nada sobre él", ha explicado.