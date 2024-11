El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, califica de "paripé" las ruedas de prensa de ayer de la alcaldesa, Cristina Ayala, anunciando que daba marcha atrás en la retirada de las ayudas a ONG que trabajan con migrantes y la de su socio de Vox, Fernando Martínez-Acitores, exigiendo condiciones para su aprobación.

De la Rosa afirmó que Ayala no ha dado marcha atrás por convicción sino al verse obligada por las repercusiones electorales que ello pudiera tener. En este sentido, lamentó que la alcaldesa no haya aprovechado esta circunstancia para romper con su socio de gobierno. "El chantaje no ha hecho más que empezar. No demuestra autoridad frente a la extrema derecha", afirmó, al tiempo que indicó que Vox "romperá cuando Abascal quiera, dado que Fernando Martínez-Acitores no se atreve".

También indicó que los socialistas estarán vigilantes para conocer qué partidas se detraen para recuperar los 119.000 euros para estas tres organizaciones que no figuraban en los presupuestos. Daniel de la Rosa mostró sus dudas sobre que pueda reflejarse la exigencia de Vox de que los convenios con estas tres ONG solo sean para "inmigrantes legales". En este sentido avanzó que el Partido Socialista recurrirá si se introduce esa afirmación.