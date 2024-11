La Junta considera que CyL está preparada para una DANA

La Junta considera que Castilla y León está preparada para afrontar una DANA de la magnitud de la registrada de forma catastrófica en varias zonas de la Comunidad Valenciana. "Objetivamente hablando, sí. Otra cosa es que en la situación concreta, las previsiones excedan de lo que es un ámbito ordinario", precisó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

"Estamos hablando de una catástrofe no pensada, no evaluable, no previsible y, por lo tanto. Considero que los efectivos que tenemos en prevención están perfectamente estructurados, aquilatados y coordinados pero habría que verse en la situación para comprobar, dependiendo de esa magnitud, hasta dónde puede ser uno eficaz", reconoció.

En cualquier caso, el consejero se remitió a la "experiencia y a los expertos en la materia" para determinar el alcance y la valoración de la situación.

Luis Miguel González hizo estas declaraciones a la Agencia Ical en la sede zamorana de la Fundación Hispano-portuguesa Rei Afonso Henriques, antes de participar en al inauguración del Encuentro sobre Centros Multisectoriales en Zonas Transfronterizas.

"Lo mejor es acudir a una coordinación adecuada. Todos estamos sobrecogidos y, a la vez, esperanzados por la solidaridad que los castellanos y leoneses están manifestando con el pueblo de la Comunidad Valenciana y con el conjunto de comunidades afectadas", señaló.

"Es bueno que todo esté coordinado y, en este caso, debo remitirme a la disposición y a la exteriorización que haga la Consejería de Medio Ambiente a través de la Agencia de Protección Civil autonómica, que está coordinando, dentro de la Junta de Castilla y León, toda la disposición de efectivos que estamos trasladando a Valencia y que se nos reclama", explicó.

Asimismo, hizo hincapié en que la Junta está "abierta" a cualquier petición e insistió en remitirse a la valoración por parte de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León.

Carlos Mazón

Por último, preguntado por los periodistas sobre si el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, debería haber pedido al Gobierno de España que asumiera la coordinación de los trabajos ante la catástrofe meteorológica, el consejero de la Presidencia se remitió al "derecho de autonomía" de la Comunidad Valenciana y a sus "relaciones bilaterales" con la Administración del Estado.

"Es a ellos a quienes les corresponde establecer los cauces de diálogo, colaboración y coordinación que sean oportunos", concluyó.