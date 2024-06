"Asumo mi rol en el equipo, Rodri es el mejor mediocentro"

El centrocampista de la Real Sociedad Martín Zubimendi reconoció ayer que asume «bien» el rol que desempeña en la selección española, conjunto en el que, aseguró, el líder es Rodrigo Hernández, al que calificó como el «mejor del mundo» como mediocentro.

«Desde el primer momento he asumido bastante bien mi rol. Rodri es el mejor del mundo en su posición. La Eurocopa no es para centrarse en cosas individuales. Yo aporto lo que me toque, con todo lo que tengo en mi mano, y cuando tenga la oportunidad de jugar aportaré todo lo que pueda», aseguró el 'txuri-urdin'.

«Soy consciente de dónde estoy, dónde vengo, qué jugador tengo por delante y lo que me toca. Puedo hacer lo que está en mis manos y le está tocando jugar a Rodri, pero estoy lo mejor posible para cuando me toque estar al 100 por 100», añadió.

Aislados del ruido en Donaueschingen, Zubimendi reconoció que no cala en el equipo el sentimiento de euforia que se puede haber desatado tras el buen estreno en la Eurocopa 2024, con el 3-0 a Croacia.

«La confianza venía de antes, del proceso que venimos haciendo desde el primer día. El partido de Croacia da tranquilidad, pero sin perder perspectiva y el contexto de querer llegar lo más lejos posible», reconoció.

«Aquí vivimos en una burbuja. Personalmente intento no leer mucho para no alterarme. El fútbol es así, las emociones cambian de partido a partido, pero nosotros seguimos en la misma línea», argumentó.