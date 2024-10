CyL registra 16 fallecidos en las carreteras en septiembre

Castilla y León fue la segunda comunidad autónoma con más víctimas mortales en las carreteras durante el mes de septiembre, con un total de 16 fallecidos, por detrás de los 20 de Andalucía. Además, anotó dos más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 14, según los datos de siniestralidad facilitados hoy por la Dirección General de Tráfico.

En un comunicado, la DGT explicó que mientras Andalucía y Castilla y León fueron la que más fallecidos registraron, por delante incluso de la Comunidad de Madrid (nueve). Además, La Rioja y Ceuta y Melilla fueron las que presentaron el balance más positivo, pues no hubo que lamentar víctimas mortales en sus carreteras.

Durante el pasado mes se produjeron 88 siniestros mortales en los que perdieron la vida 101 personas, una más que en el mismo mes de 2023, en un contexto en el que la movilidad aumentó un 3,3 por ciento respecto a septiembre del año anterior, registrándose 40,2 millones de movimientos de largo recorrido. Además, el 74 por ciento de los fallecidos se produjo en vías convencionales.

Además, destacó especialmente el aumento de los fallecidos en furgoneta en España, registrándose ocho fallecidos (cinco de ellos en carreteras convencionales), ocho más que en septiembre del pasado año. Por el contrario, descendieron los fallecidos vulnerables (35 frente a 43 el año pasado) y los usuarios de motocicleta, con cinco fallecidos menos que en septiembre de 2023, según informa Ical.

Si se tiene en cuenta el tipo de siniestro, descendieron las víctimas mortales por salida de la vía (42 frente a 49 en septiembre de 2023) y aumentaron las registradas por todo tipo de colisiones (14 más que en septiembre de 2023). Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 13 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro, ya que nueve usuarios de turismo y dos de furgoneta no llevaban puesto el cinturón, y un ciclista y otro de motocicleta no llevaban el casco puesto.

Finalmente, el día con más víctimas mortales fue el lunes 16 de septiembre con ocho fallecidos. Por el contrario, durante el mes de septiembre se registró un día sin fallecidos: el sábado 7 de septiembre. En lo que va de año, han perdido la vida en las carreteras 880 personas, 39 más que en el mismo periodo del pasado año.