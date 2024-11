Leo Harlem celebra Nochebuena y fin de año con Movistar Plus+

Estas Navidades, Leo Harlem invitará a los usuarios de Movistar Plus+ a dos grandes fiestas para celebrar la Nochebuena y el fin de año. Desde la Sala Florida Park de Madrid, el cómico interpretará de manera magistral los mejores chistes de su gran repertorio en dos programas especiales que se estrenarán el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Esta noche es Leo Harlem y Feliz Año Leo están producidos por Movistar Plus+ en colaboración con Globomedia (The Mediapro Studio).

En Esta noche es Leo Harlem, que se emitirá en Movistar Plus+ el 24 de diciembre, Leo Harlem se vestirá de gala para amenizar la noche más familiar del año con una selección de chistes como solo él sabe contarlos. Desde el escenario de la sala Florida Park, el cómico protagoniza este show en el que interpreta de manera magistral los mejores chistes de su amplio repertorio. El estilo del humorista leonés hace que cada uno de ellos se convierta en una historia única, reinterpretada y tamizada por su peculiar sentido del humor.

Una semana después, y en su versión más elegante, propondrá despedir el año en Movistar Plus+ con el especial Feliz Año Leo, una nueva actuación llena de chistes. De nuevo desde la mítica sala de actuaciones madrileña, donde tantas galas televisivas de fin de año se han grabado históricamente, y enfundado en su impecable esmoquin, el comicó volverá a hacer gala de su estilo único interpretando cada uno de los chistes. Un divertido espectáculo para disfrutar de la última noche del año.

Tradicionalmente, la pequeña pantalla se ha convertido en ese acompañante imprescindible durante las cenas más multitudinarias del año. Con las familias reunidas, las cadenas generalistas se visten de gala para programar sus habituales especiales. Los especiales del humorista José Mota, las galas musicales o los recopilatorios sobre lo mejor del año son bazas prácticamente seguras.

Harlem estrenó el pasado mes de septiembre la segunda temporada de Leo Talks, con ocho nuevas charlas para seguir ofreciéndonos sus reflexiones sobre los grandes y pequeños temas que ocupan nuestro día a día.

El formato llegó precedido por el éxito del especial Leo Harlem, 20 años no es nada, el monólogo con el que Leo celebró sus dos décadas sobre los escenarios. Este espectáculo, estrenado en abril de 2022, y todos los capítulos de Leo Talks, están disponibles bajo demanda en Movistar Plus+.