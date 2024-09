Se va, definitivamente, un histórico de la política en la comarca del Arlanza. José María Barrasa Moreno fue alcalde de Lerma entre 2003 y 2015 y había regresado a las listas del PP en este mandato para aportar su experiencia al equipo de Maribel Sancho, pero en poco más de un año, ninguno de los dos queda en el Ayuntamiento, tras ganar el PSOE las últimas elecciones. La candidata popular apenas aguantó 10 días en la oposición y esta tarde oficiará su renuncia el veterano concejal, que si bien alega motivos personales reconoce que está cansado del mal clima que se respira en el salón de plenos y de que la división entre bandos haya calado en vecinos y comerciantes y hosteleros, por la ordenanza de regulación del tráfico que quiere prohibir el aparcamiento en la Plaza Mayor.

«He hecho el trabajo que tenía que hacer», resume, para añadir que su trayectoria profesional, con 52 años en la misma empresa (banca) evidencia su modo de ser. «Llevo ya muchos años y la familia se cansa», afirma Barrasa, que a sus 73 años se ve sin fuerzas para mantener el nivel de «sacrificio» que conlleva ser concejal, «de un lado y de otro», apostilla.«No tienes ni calendario propio, siempre estás pendiente de reuniones, plenos... Cuando eres joven lo puedes soportar», apunta, pero ahora le tira «más la huerta» y poder viajar cuando quiera.

Eso dice, aunque después habla del «rollo muy malo, como no lo había visto yo en mi vida» que se ha generado durante el último año en Lerma. «Esto no es un pueblo», opina, ni tampoco su manera de concebir la vida y la política. «En un pueblo hay que hablar con todo el mundo y preguntar, y si esto no se puede, pues no se hace», apunta en referencia velada a la falta de consenso con la que los socialistas han aprobado la ordenanza de tráfico, contra la que se han levantado en pie de guerra hosteleros y comerciantes de la zona alta, que consideran insuficiente la zona de carga y descarga y los aparcamientos alternativos que se van a habilitar.

José María Barrasa hará oficial su renuncia al acta de concejal en el pleno de esta tarde. Se va «encantado con el equipo» del PP y asegura que tiene relevo.

Sin Los Pueblos Bonitos. La asamblea regional de Los Pueblos Más Bonitos de España que estaba prevista celebrarse este sábado en Lerma se ha cancelado a última hora debido a la manifestación convocada para ese mismo día -a partir de las 12 horas- por los comerciantes y hosteleros con el fin de mostrar su enfado ante la aprobación de la ordenanza.

La alcaldesa, Carmen Castrillo, expone que se ha anulado debido a que no les parecía apropiado que todas aquellas personas que iban a acudir de otras localidades se llevasen esta imagen de la villa ducal y considera que las actividades que estaban previstas llevarse a cabo en la calle «no son compatibles» con la protesta. «La gente que viene de fuera no tiene que vivir ese momento incómodo», argumenta, mientras deja claro que ha sido una decisión que se ha tomado junto a la dirección de Los Pueblos Más Bonitos de España. Además, estaban previstas otras actividades por la calle con dulzaineros, grupos de danza y la banda de música.

Mientras, desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Lerma se explica en un comunicado a este periódico que no se sienten responsables de la cancelación de la asamblea y que solo pretenden mostrar su «oposición» a la ordenanza de regulación del tráfico. «La manifestación convocada evitaba en todo momento confrontar con ningún acto programado en su recorrido. La casualidad ha hecho que sea el día elegido por la asociación, un sábado de septiembre y final de mes», desarrollan.

Sin embargo, la alcaldesa recuerda que la fecha del encuentro estaba cerrada «desde diciembre» y que ya la habían publicado en redes sociales. «Creo que los más beneficiados iban a ser los hosteleros», asegura, puesto que iba a tener gran repercusión en la villa. No se volverá a programar, sino que probablemente se hará online.