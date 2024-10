Sumar admite fallos en sus protocolos ante el acoso de Errejón

Sumar ha admitido que sus protocolos de prevención y protección de víctimas de acoso y violencia sexual fallaron con el caso del exportavoz parlamentario Íñigo Errejón y asume su responsabilidad por ello, admitiendo que son conscientes que se han quebrado la confianza de la ciudadanía en el proyecto político.

También ha avanzado que habilitarán mecanismos de apoyo y acompañamiento a las víctimas, así como la puesta en marcha de un protocolo de actuación de comportamientos machistas y de acoso, que se aprobó en su primera asamblea de marzo pero que no se han consolidado por el último ciclo electoral.

Así lo han trasladado en rueda de prensa el portavoz de la formación, Ernest Urtasun; la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval; y la responsable de Feminismos, Amanda Andrades, para informar de las decisiones de la Ejecutiva.

Durante su comparecencia, Urtasun ha trasladado primero un mensaje claro de apoyo y solidaridad a todas las mujeres que sufrieron acoso y violencia sexual por parte de Errejón, poniéndose a disposición de todas las afectadas en las decisiones que quieran emprender.

Luego ha relatado que a principios de esta semana fue cuando tuvieron conocimiento de testimonios sobre los comportamientos del exdiputado, ante lo cual actuaron con "toda celeridad" primero exigiendo explicaciones.

En ese momento, según ha relatado, Errejón reconoce los hechos y, acto seguido, Sumar le exige responsabilidades y que abandone todos los cargos políticos. También ha explicado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, conversó con él y le demandó su dimisión, algo que se formaliza el jueves.

El caso ha sido "devastador"

El también ministro de Cultura ha admitido que todas las informaciones que se han publicado sobre Errejón son "devastadoras" y evidencia que sus mecanismos de prevención y protección ante las violencias machistas han "fallado".

"Asumimos responsabilidades y nos hacemos cargo", ha añadido para garantizar que Sumar desplegará las actuaciones necesarias para que esto no vuelva a suceder, a la vez que ha pedido disculpas a la ciudadanía al ser conscientes de que la confianza en Sumar se ha visto "quebrada".

La portavoz de Feminismos de Sumar, visiblemente afectada durante la rueda de prensa, ha querido dejar claro que empatizan con el dolor y el sufrimiento de las mujeres que han sido víctimas del comportamiento de Errejón y asume que sus mecanismos antiacoso no han funcionado.

Formación obligatoria en feminismo

Andrades ha enfatizado que Sumar se compromete a continuar la investigación interna para esclarecer "cualquier hecho contrario a los valores feministas de la organización" en lo relativo al caso de Errejón.

También ha prometido que se habilitarán mecanismos de apoyo, reparación y acompañamiento de las víctimas y que van a terminar de poner en marcha los protocolos contra acoso y agresiones sexuales, así como violencia lgtbifóbica y racista de Sumar, así como hacer obligatorias la formación sobre violencia machista en todos los cargos directivos y públicos de la formación.

Unas medidas que no son el último paso, ha afirmado, sino el comienzo de un camino de reparación de las afectadas por el comportamiento de Errejón, conscientes de que este caso es un "antes y un después" y solo cabe "verdad, justicia y reparación".

A la pregunta de si estas medidas no estaban totalmente implementadas, dado que ese plan con los mecanismos descritos fueron aprobados en la primera asamblea, la dirigente de Sumar ha explicado que la sucesión de elecciones en 2024 ha ralentizado su despliegue.

Mientras, Urtasun ha avanzado que el lunes se reunirá el grupo parlamentario, cita presidida por la vicepresidenta segunda, y que en próximas fechas se elegirá el sustituto de Errejón como principal referente de Sumar en el Congreso.

Sumar niega denuncias previas

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que la formación no tuvo conocimiento de denuncias de comportamientos machistas y de violencia sexual de Ínigo Errejón, aunque ayer Más Madrid indicó en un comunicado que tuvieron constancia de una acusación contra él en verano de 2023.

"Si las graves informaciones que han salido esta semana las hubiéramos sabido antes, Íñigo Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos", ha remachado.

Cuestionado por qué no tuvieron constancia de esa denuncia antes, Urtasun ha recalcado que tendrán que analizarlo, ha reconocido que sus protocolos no funcionaron bien, asumen su responsabilidad ante la ciudadanía y que su afán es que esto no vuelva a ocurrir.

Sobre la relación con Más Madrid y a la pregunta de por qué no les informaron de esa denuncia, el portavoz de Sumar ha reiterado de forma genérica que no tenían noticias de denuncias más allá de esta semana y ha defendido que con Más Madrid han actuado de forma coordinada, dado que ambos demandaron a Errejón su dimisión ante las informaciones anónimas publicadas en redes recientemente.

"Más Madrid creo que en las últimas horas hemos ido actuando de la mano, en paralelo, tratando de afrontar esta crisis sobre las decisiones que se han adoptado. Creo que Más Madrid hizo un comunicado ayer y es a Más Madrid quien le toca dar explicaciones", ha señalado Urtasun.

Urtasun ha reiterado en diversas ocasiones que solo supieron de las denuncias contra Errejón esta semana, que le pidieron explicaciones y el exportavoz parlamentario asumió los hechos.

A su vez, ha destacado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, conversó con el exdiputado y le pidió que dimitiera de todos cargos, algo que también hizo la ejecutiva de Sumar y que se formalizó el jueves, dejando claro que Errejón ya no tiene ninguna vinculación con el partido.

"Había gente que lo sabía"

Por otro lado, ayer el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, reclamó "responsabilidades de quien no hizo nada, si tuvo algún conocimiento o indicio" de denuncias sobre acoso sexual contra Errejón. Y recalcó que en su caso supo el jueves de las acusaciones, pero que "sí ha recibido información de que había gente que lo sabía".

A su vez, la exeurodiputada Maria Eugenia Rodríguez Palop, que fue integrante de la ejecutiva de Sumar hasta julio, dijo en la Cadena Ser que ya sabían de una denuncia de hace un año, en alusión al caso de verano de 2023. Y fuentes de la coalición, consultadas por esta agenda, admiten que había rumores de comportamiento inadecuado de Errejón con mujeres, aunque no había evidencias de que pudiera llegar a acoso.

No obstante, Urtasun ha reiterado en diversas ocasiones que solo supieron de las denuncias contra Errejón esta semana, que le pidieron explicaciones y el exportavoz parlamentario asumió los hechos.

A su vez, ha destacado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, conversó con el exdiputado y le pidió que dimitiera de todos cargos, algo que también hizo la ejecutiva de Sumar y que se formalizó el jueves, dejando claro que Errejón ya no tiene ninguna vinculación con el partido.